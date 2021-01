Cum faci cel mai bun cheesecake cu fructe de pădure. Rețeta simplă, fără coacere

Care e rețeta perfectă pentru un cheesecake extraordinar? Până și un copil poate face acest preparat. De ce ai nevoie și care e modul de preparare? Pașii sunt extrem de simpli și n-ai nevoie de multe ingrediente scumpe.

Rețetă pentru cheesecake cu fructe de pădure

Vrei să faci o prăjitură genială după care invitații tăi să suspine, dar nu ai răbdare să o coci? Nu trebuie să-ți faci griji în privința talentelor tale în bucătărie, pentru că până și un copil un pic îndemânatic poate să facă acest preparat.

Cheesecake-ul e sublim în special vara, dar dacă te plictisești de deserturile din sezonul rece și mai ai fructe de pădure la înghețat e momentul să le folosești. Ai nevoie de 350 de grame de biscuiți digestivi și 200 de grame de unt topit pe care să le amesteci într-un blender.

Textura trebuie să fie nisipoasă și deloc plină de grăsime. Pune la rece totul și în timpul acesta prepară crema. Ai nevoie de 500 de grame de mascarpone, 500 de ml de frișcă lichidă foarte rece, 150 de grame de zahăr pudră și 20 de grame de gelatină hidratată în aproximativ 100 de ml apă rece și de 100 de ml lapte cald.

Laptele nu trebuie să fie fierbinte pentru că altfel gelatina își va pierde proprietățile. Toarnă mascarpone într-un bol mare și bate-l cu mixerul. Adaugă treptat frișca și zahărul și pune mai apoi esența de vanilie, rom sau migdale. Dizolvă gelatina și pune-o în compoziție, iar ulterior mixează la viteză mare preț de 3 minute. Toarnă crema peste biscuiții mărunțiți și lasă prăjitura la frigider pentru 30 de minute.

Altă rețetă

„Biscuitii se zdrobesc marunt, se amesteca cu untul topit si se taseaza intr-o forma rotunda, cu fund detasabil (26 cm), tapetata cu hartie de copt si unsa cu grasime. Se coc timp de 10 minute in cuptorul preincalzit la 180°C. Se scot si se lasa la racit 5 minute. Se reduce temperatura la 160°C.Se amesteca crema de branza proaspata, smantana, zaharul pudra, zaharul vanilat si ouale. Crema se repartizeaza pe baza precoapta si se coace timp de 40-45 minute, pana crema se intareste.

Prajitura se lasa 5 minute in cuptorul stins, apoi se lasa sa se raceasca pe un gratar de prajituri. Se acopera si se pune in frigider peste noapte.Fructele de padure se lasa la decongelat pe o sita, colectandu-se zeama. Se repartizeaza fructele pe prajitura. Zeama se completeaza cu apa, daca e cazul, pentru a se obtine o cantitate de 250 ml. Se amesteca cu praful de glazura si cu zahar, se da o data in clocot amestecandu-se intre timp”, arată bucătărialidl.ro.