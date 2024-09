Celentano din Las Fierbinți, greu de recunoscut după ce a scăpat de 23 de kilograme. Ce nu mai mănâncă Adrian Văncică, transformarea e radicală

Anul acesta, pe 1 martie s-au împlinit exact 12 ani de la premiera serialului „Las Fierbinți”, iar de atunci și până astăzi, fanii serialului au avut parte de aventurile lui Celentano și compania. Astăzi, ajuns la 47 de ani, actorul este greu de recunoscut după ce a scăpat de 23 de kilograme. Ulterior, fanii au aflat ce nu mai mănâncă Adrian Văncică, iar transformarea e radicală.

Pe 1 martie 2012, PRO TV le propunea telespectatorilor săi un nou serial de comedie, având în rolurile principale o gașcă întreagă de actori. De la Mihai Bobonete, Mihai Dragomir, Leonid Doni, și până la Adrian Văncică, toți au devenit în timp personaje îndrăgite și urmărite de români.

Imaginat de Bogdan Mirică, serialul a reușit să-și câștige un loc în preferințele telespectatorilor în toți acești 12 ani de difuzare.

Personajul jucat de Adrian Văncică, fost actor al Teatrului Nottara din Capitală, Celentano, a devenit rapid unul din cele mai îndrăgite, având în toate aceste sezoane aventuri, care mai de care, mai trăznite, dar și momente emoționante, precum a fost celebra poezie de Crăciun.

Așa cum Celentano a trecut prin transformări, așa s-a întâmplat și cu cel care-i dă viață pe micile ecrane. Deși, la un moment dat, Adrian Vancică primea o ofertă neașteptată din partea Antenei 1, acesta rămânea în cotinuare în echipa PRO, iar astăzi fanii au putut afla cum a scăpat de 23 de kilograme.

Cum precizam la început, Adrian Văncică are astăzi 47 de ani, și cum era normal, a trecut prin multe schimbări, cel puțin fizice. Așa se face că, invitat la Cătălin Măruță, Celentano avea să povestească cum a reușit să scape de cele 23 de kilograme în plus.

De altfel, fanii aveau să recunoască că actorul este greu de recunoscut după ce a scăpat de 23 de kilograme.

Așa eram de împlinit! Am schimbat tot, de la ce mănânc, ce beau, cu cine stau, la ce oră mă culc, la ce oră mănânc, tot”, a spus actorul.

Deși transformarea este radicală, lucrurile s-au rezolvat în timp, dar nu fără a renunța la anumite lucruri. Astfel, fanii au aflat, de fapt, ce nu mai mănâncă Adrian Văncică:

„La dulciuri mi-a fost greu să renunț, mâncam o tavă de tiramisu o dată. Mie îmi place mâncarea, acum, când îți povestesc, mie îmi plouă în gură.

Eu în continuare duc această luptă, nu îmi e ușor! Când mi-a intrat mie în cap că e momentul să schimb ceva în viața mea, zero (n.r. a renunțat la alcool), când zic zero, nici să miroși, zero, zero”, a recunoscut actorul.