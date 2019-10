Cum a ajuns Adrian Văncică să joace rolul bețivului Celentano din Las Fierbinți. Secretul a ieșit la iveală tocmai la sezonul 10 al serialului de la PRO TV

Celentano este unul dintre cele mai iubite personaje din cunoscutul serial Las Fierbinți. Iată povestea din spatele personajului și cum s-a aflat abia în sezonul 10 despre evoluția rolului său! Cum a reușit să creeze un alcoolic autentic?

Actorul Adrian Văncică are o carieră stufoasă și a avut parte de roluri extrem de importante de când se află pe scena teatrului și nu numai, dar personajul care l-a propulsat și l-a făcut cunoscut în întreaga țară este acela din cadrul serialului Las Fierbinți. În cadrul unui interviu pentru Pro TV, iubitul artist a oferit detalii despre Celentano și despre cum este iubit și urât de unii români, dar mai ales cum a prins viață acesta.

”Sunt și unii care-l urăsc. Adică eu am o mătușă care nu se uită la serialul ăsta și mai ales la mine, pentru că a avut un bărbat bețiv care o bătea și a zis eu nu mai vreau să văd bețivi în viața mea, nici măcar la televizor. Da, dar e comedie, de râs … Nu mă interesează! Mi s-a întâmplat de multe ori să zică, bă, cum ești tu, zici că ești tata. Bă, cum faci tu făcea și nu știu cine. Nu știu, cred că Celentano este simpatic în filosofia asta, pseudo-filosofia pe care o are el în cap. I se pare că le știe și așa mai departe. Cred că e un personaj simpatic, de-aia s-a lipit lumea de el” Celentano

„Nu pot să spun, că intri deja în bucătăria mea. Am studiat, am văzut și film, am căutat să văd cum joacă unii bețivi. De asta n-a fost Mărgineanu, pentru că beția e greu de jucat pentru un actor, darămite pentru cineva care nu e actor . Și am găsit un drum. Celentano în primul sezon avea câteva apariții , apoi lucrurile au evoluat firesc. Bă, e bun, merge, hai să … și a devenit unul din personajele care duc episoade”

