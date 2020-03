Câți bani a scos acum din cont Bobiță din Las Fierbinți, de teama crizei. Adrian Văncică l-a dat de gol pe Bobonete

Astăzi e ziua lui Adrain Văncică și și-a sărbătorit ziua de naștere acasă, cu prietenii virtuali. Actorul care îl interpretează pe Celentano în ”Las Fierbinți” a ămplinit frumoasa vârstă de 43 de ani.

Câți bani a scos acum din cont Bobiță din Las Fierbinți, de teama crizei

Unul dintre cei care au ținut să-i facă o urare a fost chiar Mihai Bobonete, alias ”Bobiță” din Las Fierbinți. ”Nu mi-am închipuit niciodată că de ziua mea o să zac așa în casă. O am pe soacră-mea la mine și a venit gunoiul și era un domn mai de culoare așa, a intrat și soacră-mea stătea în ușă și ală i-a zis: Și soacră-mea i-a zis: ”,le-a povestit, o glumă, acesta internauților.

Pe de altă parte, ”Bobiță” a spus ce face și el în aceste zile de carantină. ”Cu criza asta, eu am fost la bănci și am scos toți banii, am vreo 2300 de lei cash., i-am împărțit prin casă, am pus vreo 100 de lei sub covor, 100 de lei sub masă, cred că schimb și vreo 100 de euro să am de câte cinci, în cazul în care trebuie să fug”, a spus acesta.

Adrian Văncică a muncit pe brânci înainte de a deveni vedetă

Puțini știu că actorul și scenaristul Adrian Văncică a avut un trecut încercat. Înainte de a deveni vedetă, la vârsta de 25 de ani, acesta a pornit de jos, muncind pe brânci în Coreea de Sud.

“Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulţi bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câştiga meciurile. Am lucrat într-un parc de distracţii imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experienţă mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o. A fost o socializare bruscă, pentru că eram acolo cu mai mulţi ruşi, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România. În momentul în care eu plecasem din Romania, făcusem câteva filme, câteva piese de teatru, jucasem cu nume mari. Avusesem şi o mică emisiune la Pro TV, dar care s-a terminat repede”, a povestit Adrian Văncică la Rock FM, în emisiunea “Morning Glory”.