Celebră după sărutul cu Mihaela Rădulescu. Cum arată astăzi actrița Daniela Nane, la 47 de ani

Mihaela Rădulescu și actrița Daniela Nane au făcut senzație, în urmă cu 13 ani, după ce au acceptat să se sărute într-un pictorial.

Deși vremurile nu erau ”prielnice” pentru astfel de manifestări, Mihaela Rădulescu și actrița Daniela Nane au avut curaj, astfel că sărutul lor, întâmplat în urmă cu 13 ani, în cadrul unui pictorial, a rămas în istorie. Au trecut câțiva ani, iar fosta prezentatoare de televiziune a avut un moment în care a criticat homosexualii, afirmând că sunt persoane anormale. Drept pentru care, i s-a amintit de pictorialul făcut cu ani în urmă, în care s-a sărutat cu o femeie. În replică, Mihaela Rădulescu a explicat, pe pagina ei de Facebook, că fotografiile pe care le-a făcut cu Daniela Nane nu au nicio legătură cu părerea ei despre minorități.

Şi niscaiva poze din cele 6 filme în care am jucat diverse roluri, din videoclipuri sau campanii sociale, unde am mâncat şi bătaie, ca să lupt împotriva violenţei domestice, iată tot spre binele unor femei care azi mă hulesc…Ce mai contează, io sigur nu-s nici lesbiană, nici cheală, nici călugar, nici… luptătoare la Revoluţia din Timişoara (în filmul „15” eram), nici iubita lui Tudor Chirilă (în filmul „Legături bolnăvicioase” eram), nici n-am murit căsăpită de un ucigaş în serie (în filmul „Fall down dead” am murit groaznic).

Măi, oameni buni, faceţi diferenţa între roluri… şi viaţă (…). Să nu-mi spuneţi că îl credeţi mort pe Di Caprio, numai pentru că v-aţi uitat la „Titanic” şi nici că vreţi să-l vedeţi arestat de DNA şi pe Jason Statham, că prea şi-a făcut de cap cu recuperările alea de bani”, a scris vedeta.