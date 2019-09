Mai ceva ca divele din SUA. Ce a făcut Mihaela Rădulescu, după ce a filmat pentru MasterChef, la PRO TV

Mihaela Rădulescu are un stil de viață care aduce cu cel al divelor din Statele Unite ale Americii. După ce a filmat pentru MasterChef, vedeta a fost condusă direct la aeroport, unde a beneficiat de un tratament special. Mihaela a părăsit pentru scurt timp România.

Mihaela Rădulescu a plecat direct spre aeroport după ce a filmat pentru MasterChef

Ajunsă la vârsta de 50 de ani, Mihaela Rădulescu prezintă noul sezon MasterChef, show-ul culinar difuzat de postul de televiziune Pro TV. Diva a participat recent la filmările pentru noul sezon, apoi a fost condusă direct la aeroport. Vedeta a beneficiat de tratament special, unul de care au parte, spre exemplu, demnitarii. Ea a părăsit România pentru o scurtă perioadă, cel mai probabil pentru a-și rezolva problemele personale sau pentru a fi alături de Felix Baumgartner.

Mihaela a vorbit despre relația pe care o are cu austriacul și a precizat că în 5 ani au avut o singură vacanță împreună.

„O să vă spun ceva ce aproape că nu crede nimeni. De 5 ani, de când suntem împreună, am avut o singură vacanță. Una pe care am cerut-o cu forța, pentru că Felix nu înțelege conceptul de vacanță și târziu am înțeles și eu de ce. Omul e toată ziua plecat, el trăiește foarte rar acasă. Viața lui e întotdeauna undeva pe planetă, unde are show-uri aviatice, unde are de sărit cu parașuta, cu parapanta etc. Și atunci, lui nu-i mai vine să plece și în vacanță, după ce ești plecat de 7 ori, de 8 ori pe an, pe toate continentele, cu munca. Am înțeles, într-un final, că nu mai are nevoie de vacanță, că mai vrea să stea și pe-acasă”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru Pro TV.

Singura vacanță în care au mers cei doi a fost una în care au făcut kitesurf, întrucât era o experiență nouă pentru Felix.