Cele mai mari câștiguri din istoria Loto 6/49. Pe ce loc este omul care a câștigat 1,7 milioane de euro duminică

Lumea caută mereu un mod de a se îmbogăți peste noapte, dar din păcate acest lucru nu este posibil decât dacă ai mult noroc. Loto 6/49 a fost mereu un joc preferat de către români, iar dacă ai și puțin noroc, te poți culca și te trezești bogat. Șansele de a câștiga premiul cel mare sunt mici, dar nu este imposibil. Poți juca o viață întreagă fără să câștigi nimic, sau poți obține premiul cel mare din prima. Totul depinde de noroc. Dar care au fost cei mai norocoși jucători din istoria Loto 6/49?

Un bucureștean a devenit milionar peste noapte la extragerea de duminică, 7 februarie 2021. Biletul norocos a fost jucat în Capitală, sector 3. A costat 18,50 lei și a fost jucat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o variantă Noroc. Cel ce a jucat a câștigat 1.72 milioane de euro sau 8.420.611, 68 lei. Este primul premiu de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49.

Ultimul premiu câștigat, tot de categoria I, a fost pe 6 decembrie 2020. Atunci marele câștigători a încasat 7.130807,28 lei. Bucureșteanul câștigător are la dispoziție 90 de zile la dispoziție, începând de la data tragerii, să-și revendice premiul.

Iată celelalte numere câștigătoare la tragerea de pe 7 februarie, duminică:

În 2013 a fost înregistrat cel mai mare premiu la Loto 6/49. Un bărbat din Galați a câștigat suma de 48.952.706,17, adică peste 11 milioane de euro, la vremea respectivă. Pe 14 iulie 2013 a fost jucat biletul, cu trei variante simple și una de Noroc. Pe atunci, jucătorul a plătit 16,9 lei pe bilet. Despre fericitul câștigător se știa că ar fi fost un angajat al unei instituții publice și că avea 50 de ani. Bărbatul a dorit ca identitatea sa să nu fie dezvăluită.

Cu toate acestea, bărbatul a împărtășit secretul său: nu a schimbat niciodată toate numerele, a păstrat mereu doar câteva pe care le-a jucat mereu. Numerele câștigătoare au fost: 22, 49, 18, 7, 47, 6. În 2014, se specula că bărbatul ar fi fost judecător. La sfârșitul anului 2013, bărbatul a cerut să fie eliberat din magistratură, după 26 de ani de vechime.

Pe 3 decembrie 2017, o persoană în vârsta de 51 de ani a câștigat 6.372.850,87 lei, aproximativ 1,44 milioane de euro pe atunci. Numerele câștigătoare au fost: 20, 42, 5, 4, 23, 38. Jucătorul era din Constanța și a precizat că juca de peste 30 de ani, doar la Loto 6/49 și lozul răzuibil „Zodiac”. Loteria Române a precizat:

Cea de-a treia variantă s-a dovedit a fi cea câștigătoare. Cu excepția unui singur număr, care are semnificație personală, celelalte numere au fost alese la întâmplare. Cu banii câștigați dorește să-și ajute copiii și să călătorească prin țară”.

Un om de afaceri din Bârlad, Daniel Andrei, a câștigat pe 31 august 2017 11.288.498,78 de lei. Are 44 de ani, doi copii și un restaurant și mai multe spații comerciale în Bârlad. Daniel juca de mult timp la Loto 6/49:

„Am jucat o schemă de opt numere la întreg, pentru care am plătit 149 de lei. Am urmărit extragerea și am văzut numerele care au ieșit. Mi-am dat seama că biletul câștigător este al meu.

M-am bucurat, evident, pentru că am planuri mari, vreau să fac un bloc și să dau apartamentele celor nevoiași fără niciun adaos comercial. Eu joc frecvent la Loto, chiar săptămâna trecută am câștigat cu patru numere 1.600 de lei”.