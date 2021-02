Cine este marea câștigătoare a premiului Loto. A luat 1,72 milioane de euro

Pe 7 februarie 2021 a avut o nouă extragere Loto 6/49 și deja avem un câștigător. Suma strânsă pentru această nou extragere a fost de peste 1,72 milioane de euro. Premiul a fost câștigat la Categoria I-a. Deja s-a aflat și câștigătorul extragerii Loto din 7 februarie.

La 60 de ani a devenit milionară la Loto

Duminică a avut loc o nouă extragere la Loto 6/49, iar la Categoria I-a fondul cumulat a fost de peste 1,72 milioane de euro. Câștigătoarea, o doamnă în vârstă de 60 de ani din București a jucat un bilet cu trei variante simple la Loto 6/49, dar și una la Noroc.

În cursul zilei de astăzi, 10 februarie, milionara s-a prezentat la sediul Loteriei Române pentru a-și ridica premiul. Din suma câștigată, peste 1,72 milioane de euro, se vor scade impozitele și taxele aferente. Femeia de 60 de ani va pleca acasă cu o sumă consisntenă, după cei 28 de ani de când tot joacă la Loto 6/49.

Rezultate de duminică, 7 februarie

Loto 6/49: 41, 49, 5, 20, 14, 1

Noroc: 7 8 7 9 4 7 9

Joker: 11 /15, 40, 20, 41, 3

Noroc Plus: 3 7 0 5 1 6

Loto 5/40: 5, 13, 32, 29, 30, 12

Super Noroc: 4 2 4 0 6 7

Cele patru categorii de câștiguri la jocul LOTO 6/49:

Categoria 1 – toate cele 6 numere extrase

Categoria 2 – 5 numere din cele 6 extrase

Categoria 3 – 4 numere din cele 6 extrase

Categoria 4 – 3 numere din cele 6 extrase

Pentru extragerea din 7 februarie Loteria Română a anunțat încasări în valoare de 3.015.055,00​ lei. Conform instituției, umarul de variante inregistrate a fost de 603.011, iar numarul de bilete jucate a fost de 280.068. Loteria Română pentru varianta Noroc anunța încasări în valoare de 418.365,00​ lei, și numărul de variante înregistrate a fost de 139.455. La varianta Noroc numărul de bilete jucate a fost de de 107.060.

Ultimul câștig substanțial la Loto 6/49, la aceeași categorie, a I-a, a fost în decembrie 2020. Pe data de 6 decembrie românul ca re a câștigat 7.130.807,28 lei, jucase toate cele șase numere câștigătoare pe un bilet cu trei variante simple.

Pe 11 februarie va avea loc o nouă extragere, Loteria Română anunțând un report la Joker , la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,26 milioane lei (peste 3,95 milioane de euro) iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 104.000 de lei (peste 21.300 de euro). Pentru extragerea Loto 6/49 Loteria Română a anunțat o suplimentare în valoare cu 300.000 de lei la categoria I-a.