Cele mai căutate fructe de români în pandemie. Toți vor să le consume, au beneficii miraculoase

Românii și-au schimbat puțin dieta zilnică în contextul pandemiei și au adăugat mai multe surse de vitamine în alimentație. Ce fructe au preferat în timpul crizei sanitare? Ce beneficii miraculoase au acestea?

Fructele preferate de români în timpul pandemiei?

Majoritatea oamenilor au avut grijă și la alimentația lor în pandemie, lucru care ajută foarte mult organismul să lupte împotriva virusului și să fie mai puternic în caz de infectare. Încă de la începutul crizei sanitare străinii au cumpărat în cantități mari siropuri și ceaiuri de măceșe care sunt foarte bune pentru imunitate. Românii știu asta încă din bătrâni de când erau mult mai consumate. Cererea la export chiar s-a dublat în această perioadă față de anul trecut, iar și producția a fost una record. Nu mai puțin de 70 de tone de măceșe au fost trimise la export de la cetrul de fructe de pădure al Direcției Silvice Bistrița Năsăud. Fructele s-au făcut în cantițăți neașteptate. Acestea sunt niște fructe foarte migăloase, iar pentru o găleată de cinci kilograme un culegător are nevoie de două ore. Oamenii care se ocupă de măceșe sunt plătiți cu 3-4 lei pe kilogram. Gospodinele de la noi s-au obișnuit să prepare o pastă din măceșe care se poate folosi la diferite rețete. Aceasta poate să fie servită pe pâine sau la aperitiv ori în diferite preparae. Un borcan de dulceață de măceșe costă între 10 și 20 de lei.

Reporter: E dificil strânsul?

Culegător: Da, foarte tare, te înţeapă, te agaţă tot timpul?

Reporter: In cât timp strângeţi o găleată?

Culegător: Intr-o oră, doua, o găleată de 5, e tare migălos. (Sursa: știrileprotv.ro)

“Cerinţa pe piaţa externă este destul de mare”

Primul transport cu câteva tone de măceșe românești a plecat din Maramureș spre Germania, unde se vor folosi atât în industria farmaceutică, cât și în dulcețuri.

Simion Bodor, Direcţia Silvică Bistriţa Năsăud: “Cerinţa pe piaţa externă este destul de mare, fiindcă conţinutul de vitamina C şi de subtanțele pe care le conţin. Sunt foarte benefice pentru sănătatea omului. Producţia ar fi destul de mare şi binevenită, dar nu are cine să le culeagă. Am încercat să contactăm şi persoane din alte judeţe numai să putem onaora comenzile şi contractele pe care le avem.”

Marcel Cosma, Direcția Silvică Maramureș: “Suntem în plin sezon de recoltare a măceşelor şi avem cerere atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă. Anul acesta ne ducem către 850-900 de euro/tonă. An de an ducem o lipsă a forţei de muncă.”