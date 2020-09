De ce trebuie consumată o roșie pe zi. Ce beneficii nebănuite poate avea

Expresia ”un măr pe zi ține doctorul la distanță, poate fi oricând înlocuită cu banala roșie. De ce se întâmplă asta? Deoarece roșiile sunt bogate într-un puternic antioxidant, denumit licopen. De altfel antioxidanțoo sunt extrem de importanți întrucât ei previn și chiar repară celulele care au probleme din organism.

De ce trebuie consumată o roșie pe zi

De altfel, studii care au fost realizate recent au adus dovezi concludente asupra faptului că licopnul poate să prevină cancerul de prostată și bolile de inimă. Un asemenea studiu realizat de University of North Carolina a comparat probele de la 1379 de oameni ce au suferit diverse probleme ale inimii cu probe de la oameni sănătoși. Iar concluziile acestui studiu au fost că persoanele care au nivel ridicat de licopen în organism prezintă un risc de două ori mai scăzut să aibă de suferit de pe urma problemelor cu inima.

De asemenea, un alt studiu realizat de Harvard pe 47.000 de persoane a indicat faptul că pe măsură ce cantitatea de licopen din sânge crește, riscul apariței cancerului de prostată este mult mai redus. Inițial, cercetătorii au sugerat faptul că licopenul ar putea să fie legat de boala degenerativă maculară care afectează 1,75 milioane de persoane în SUA.

Cu toate că licopenul se găsește din plin în roșii, acesta mai este prezent și în măceșe, guave, grapefruit roșu și pepene verde. Cu toate acestea, roșiile sunt cea mai comună sursă, însă numai în anumite forme. Spre exemplu, roșia crudă are o cantitate de licopen destul de redusă per porție, de aproximativ 8 mg. Dar procesul de gătire și creșterea temperaturii duc la o absorbție mai ușoară a acestui antioxidant la nivelul ficatului, plămânilor și pielii. De menționat este că cea mai bună rată de absorbție se face în segmentul consumului de suc de roșii, ajungându-se la o cantitate de 22,9 mg per porție, iar o cantitate asemănătoare, de 20 mg per porție se găsește în spaghetti.

Beneficiile roșiilor

De precizat, roșiile concurează cu citricele în ce privește conținutul de vitamina C, dar sunt bogate și în vitamina A și antioxidanți. Beta-carotenul, luteina și licopenul sunt trei dintre substanțele cu un rol important în detoxifierea organismului.

De asemenea, rosiile sunt bogate în: biotina, potasiul, vitaminele B6, B3 si B1, vitamina E, magneziul, fierul si zincul. În plus, multe studii au demonstrat ca licopenul din acestea întârzie instalarea osteoporozei în perioada de premenopauză. Roșiile mai conțin și o cantitate considerabilă de calciu si vitamina K.