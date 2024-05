Cele mai bune bălți de pescuit lângă București. Aici te poţi relaxa fără să pleci departe de casă

Se știe că pescuitul este una dintre activitățile preferate de către mulți bărbați. Aceștia adoră să petreacă mult timp pe malul apei, alături de prieteni, în acest mod relaxându-se și scăpând de stres. Pentru cei care nu au posibilitatea să plece departe de casă pentru mult timp, ar trebui să știe care sunt cele mai bălți de pescuit lângă București.

Cele mai bune bălți de pescuit lângă București. Unde te poți relaxa în natură

Pescuitul înseamnă relaxare, pasiune și multă, multă răbdare. Indiferent că sunt doar simpli amatori sau profesioniști, pescarii practică această activitate pentru a scăpa de stres sau pentru a evada din monotonie. De regulă, mulți pescari stau zile întregi pe baltă pentru relaxare și pentru a prinde tot ce e mai bun. Cei mai mulți bărbați preferă să meargă pe o baltă aproape de casă, pentru a nu mai pierde timp pe drum. De aceea, astăzi vă prezentăm cele mai bălți de pescuit lângă București.

Pentru cei care nu știu, există numeroase bălți de pescuit în jurul Capitalei. Și pentru că tot mai mulți bucureșteni au început să practice acest hobby în timpul lor liber, au fost amenajate diverse bălți de pescuit. Acolo se pot găsi soiuri bune de pește, condiții excelente de campare și alte beneficii. Drept urmare, bălțile de pescuit de lângă București sunt un real succes în această perioadă.

Bucureștenii au de unde alege cele mai bune bălți de pescuit

Dacă locuiești în zona Capitalei, cu siguranță te-ai întrebat de multe ori dacă există locuri unde te poți relaxa practicând pescuitul în liniște. Pescuitul este un fel de evadare în mijlocul naturii, așa că toți oamenii au nevoie de asemenea momente, mai ales dacă au un loc de muncă stresant. Este și cazul bucureștenilor.

Ei bine, află că sunt bălți de pescuit lângă București care sunt extrem de populate. În jurul Capitalei, una dintre cele mai renumite bălți de pescuit este balta de la Afumați 2. Fiind amplasată în localitatea Afumați, acolo se poate ajunge pe șoseaua București-Urziceni. Pentru împătimiții de pescuit, este bine să știe că se poate pescui tot anul, aproximativ 5 kilograme de pește. Bucureștii care vor ajunge aici se pot relaxa în timp ce prind caras, crap sau știucă.

Cele mai bune bălți de pescuit lângă București. O altă baltă cunoscută este Tâncăbești, care se întinde pe 100 de hectare. Se poate ajunge de pe drumul național București- Ploiești. Pescarii amatori sau profesioniști pot pescui somn, știucă, crap sau șalău.

Ce pește se poate prinde în aceste bălți

De asemenea, balta de la Periș este foarte renumită. Aceasta se află în localitatea Periș din județul Ilfov. Cei care vor să meargă acolo, pot ajunge pe drumul național 1. În baltă se pot pescui crapi, carași, șalău. Mai mult de atât, balta de pește este celebră pentru concursurile de pescuit pe care le găzduiește an de an.

Tot lângă București, mai exact la 30 de kilometri distanță, pescarii pot merge la balta de pescuit din orașul Fundulea. Aceasta are bibani, carași, crapi și somoni. În plus, locul deține spații de relaxare și umbrare. Pentru cei care vor să ajungă acolo este musai să știe că limita de pește este de 10 kilograme. Totodată, balta de pescuit deține un regulament strict. Sunt interzise muzica tare, deteriorarea spațiilor de relaxare și aruncarea gunoaielor.

De ce nu se mai poate pescui în Delta Dunării

Ordinul de prohibiție din acest an, privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, are în vedere interzicerea pescuitului sportiv sau recreativ. Pescarii nu au voie să rețină somn, șalău, știucă și crap, pe parcursul întregului an. Acest lucru este valabil în Delta Dunării.

Președintele Asociației de Management al Destinației Turistice din Delta Dunării, Cătălin Țibuleac, spune că aceste restricții nu au fost discutate cu nimeni. De asemenea, ele nici în dezbatere publică nu au fost. El susține că acest lucru nu o să afecteze turismul în delta, într-un mod semnificativ.