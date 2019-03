Cel mai spectaculos oraș din România pe care ar trebui să-l vizitezi

Anul acesta pe harta obiectivelor turistice alături de celelelate destinații spectaculoase din lume, care merită neapărat vizitate se află și orașul Turda din România. Autorii ghidului Michelin îl recomandă în special pentru Salina Turda.

Ghidul de Călătorie Michelin este unul dintre cele mai apreciate referinţe de călătorie. Are peste 500 de pagini şi include tot atâtea recomandări turistice. Și se vinde într-un milion de exemplare, care ajung în 38 de țări. Ghidurile Michelin sunt printre cele mai apreciate şi există în mai multe domenii, cel mai cunoscut dintre ele este Ghidul Roşu Michelin, care include cele mai bune restaurante din lume.

După ce au vizitat România, autorii au inclus în ultima ediţie Salina Turda. I-au acordat două stele din două şi au scris: „Această fostă mină de sare a fost transformată într-un parc de distracții neobișnuit. O atracție modernă și surprinzătoare”.

Salina Turda a fost vizitată anul trecut de peste 700.000 de turişti, dintre care o treime au fost străini. În ciuda prețului ridicat al biletului de intrate, care este de 30 de lei. De asemnea, autorii ghidului Michelin au mai trecut alături de Salina Turda ca obiective turistice care merită vizitate în România și Parcul Naţional Retezat și Valea Maramureșului.

„Este unul dintre cele mai impresionante locuri în care am fost. Am văzut un video pe internet şi am decis să facem o oprire aici”, a declarat unul dintre autorii ghidului.

Autorii ghidului Michelin au mai vizitat și castrul roman Porolissum din comuna Mirşid. Și au decis că merită vizitat şi de alţii așa că i-au acordat o stea din trei. Castrul a fost recent reabilitat cu peste 35 de milioane de lei din fonduri europene. „Locul aflat în vârful unui deal, oferă o panoramă spectaculoasă a munţilor din jur” – scriu ghizii.

În schimb Valea Maramureșului a fost premiată cu trei steluțe din trei de către ghizii de călătorie Michelin și descrisă ca o „regiune care se distinge prin tradițiile sale pastorale trecute”. Iar pentru Parcul Naţional Retezat aceștia au acordat două stele.

În anul 2012, Ghidul Verde Michelin a acordat un punctaj maxim oraşului Sibiu, pe care l-au descris ca fiind „un oraș baroc cu fațade colorate, poreclit Mică Viena este cu siguranță cel mai frumos din România.”