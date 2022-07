Cel mai periculos tobogan pentru copii. Mare atenție când mergeți în parcuri sau la piscină

Care este cel mai periculos tobogan pentru copii? Dorința cea mai mare a celor mici este să se joace, iar majoritatea copiilor aleg parcul. Aici au de toate, scrânciob, loc special cu nisip și multe tobogane. Cu toate acestea, părinții trebuie să fie atenți la cele din urmă, deoarece unele sunt foarte periculoase.

În majoritatea parcurilor pentru copii există acel tobogan spirală. Poate că nu pare periculos, însă există cazuri în care cei mici au avut de suferit după ce s-au dat pe unul asemănător. În aceeași situație s-a aflat și copilul Gabrielei Sima, care a suferit o dublă fractură de antebraț, după ce s-a dat pe un tobogan spirală.

„S-a întâmplat în 2 aprilie și băiatul meu avea 5 ani jumate, acum are 6. Am mers în parc cu el și s-a dat pe unul dintre toboganele spirală aflate în parcul din cartierul Plopilor. Băiețelul meu s-a dat și după prima porțiune de tobogan a fost aruncat în afară, din cauza vitezei. Toboganul are o înclinație mai specială. Nu e normal. Cu cât ești mai greu, cu atât te împinge mai tare, în plus nu ai cum să nu zbori efectiv peste partea de 10 cm care e marginea”, a declarat Gabriela Sima, pentru transilvaniareporter.ro.