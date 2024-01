Cel mai mare producător de apă minerală din lume, practici ilegale. Cum a tratat apa de la raft, era interzis

Cel mai mare producător de alimente și băuturi din lume, Nestle, a recunoscut că tratează apa minerală pentru contaminanți. Tratamentele aplicate de reprezentanții companiei ar avea drept scop siguranța alimentară, însă în mod normal practicarea lor este ilegală în Franța.

Cum a tratat Nestle Waters apa minerală comercializată pe piață

Cel mai bun vânzător de apă îmbuteliată din lume, Nestle Waters, a recunoscut că aplică tratamente ilegale de siguranță alimentară în cazul produselor pe care le comercializează, chiar dacă acest lucru înseamnă încălcarea prevederilor legislative franceze.

Informația a fost făcută publică de jurnaliștii de la cotidianul Les Echos, după care reprezentanții Nestle au explicat că au trecut unele sortimente de apă, precum Perrier și Vittel, prin lumină ultravioletă și filtre cu cărbune activ pentru a garanta siguranța alimentară.

Chiar dacă aceste tratamente „au avut întotdeauna drept obiectiv garantarea securităţii alimentare”, ele „au dus compania într-o poziţie în care a pierdut din vedere miza respectării reglementărilor”, a explicat Nestlé Waters, confirmând informaţiile publicate de Les Echos.

Tratamentele dezinfectante, interzise de legea franceză

Gigantul alimentar a spus că „și-a pierdut urma importanței conformării cu reglementările”, dar a subliniat că în cazul tuturor mărcilor de apă se îndeplinesc, în prezent, cerințele franceze. Reprezentanții Nestle Waters au explicat că au alertat autoritățile franceze cu privire la acest proces în 2021.

Cu toate acestea, reprezentanții companiei Nestle nu au precizat momentul când a încetat să mai trateze apa minerală vândută sub mărcile Perrier, Vittel, Hepar și Contrex. Legea franceză interzice orice tratament dezinfectant al apelor minerale, care ar trebui să fie sigure de băut de la sursă.

Ce reguli trebuie aplicate privind apa plata

Mărcile de apă minerală vizate de tratamentele respective, Perrier, Vittel, Hépar şi Contrex, toate aflate în proprietatea grupului Nestlé, respectă acum „în totalitate cadrul de reglementare aplicabil în Franţa”, au subliniat reprezentanții companiei.

Reglementările privind interzicerea tratării apelor se referă doar la produsele minerale, nu și la cele plate sau de la robinet. Potrivit autorităților franceze, apa minerală ar trebui să prezinte calitate microbiologică ridicată, spre deosebire de cea plată.

Legislația franceză în vigoare stabilește ca apa de la robinet să fie dezinfectată înainte de a fi caracterizată ca fiind apă potabilă.

Nestle este cea mai mare companie de produse alimentare şi băuturi din lume, ce activează în 189 de ţări şi are peste 300.000 de angajaţi. Grupul Nestle este prezent în România încă din anul 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se Nescafe, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN.