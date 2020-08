Cel mai mare parc de agrement din România e superb! E la doar 3 ore de mers cu mașina de București

Antreprenorii din peisajul turistic local concurează, în ultimii ani, în a găsi locuri inedite și mai puțin cunoscute în care să dezvolte huburi turistice, departe de hiperaglomeratele staţiuni de pe litoral, spre exemplu. Unul dintre aceste businessuri este ZagaZaga, un superb complex de lux, despre care vă vom vorbi în acest articol.

ZagaZaga este un complex inedit și luxos, ce a fost dezvoltat într-o zonă mlăştinoasă din Delta Siretului, unde turismul era, până nu demult, inexistent.

„ZagaZaga a fost încă de la început şi continuă să fie o provocare pentru noi toţi. Din păcate nu am reuşit să deschidem atât de repede pe cât ne-am dorit şi acest lucru s-a simţit în venituri. ZagaZaga este un business integrat, tot ce producem în cadrul fermei se vinde direct consumatorului la cherhana şi la restaurantul piscinei“, povestește Camelia Dobrişan, acţionar în companie.

Potrivit ei, proiectul a fost „pus pe picioare“ cu ajutorul fondurilor europene, prin Programul Operaţional pentru Pescuit (POP) și cu sprijinul CEC Bank.

„Am apelat la fondurile europene, prin Programul Operaţional pentru Pescuit (POP), cu sprijinul CEC Bank. Fondurile au fost doar pentru partea de piscicultură. Am realizat ferma de sturioni, dragarea lacurilor şi am construit canalele“, a explicat Dobrişan.

Complexul, situat în Delta Siretului, pe limita dintre judeţele Vrancea şi Galaţi, în satul Doaga, la doar 3 ore de mers cu mașina de Capitală, se întinde pe o suprafaţă totală de 82 de hectare şi cuprinde 41 de bungalouri mobile, 11 bungalouri plutitoare cu aceeaşi capacitate de cazare, 26 de iurte, o cherhana, un hambar pentru evenimente private şi corporate, un parc de aventură cu trasee în copaci şi tiroliene amplasate pe malurile lacurilor din interiorul parcului de agrement, o piscină şi două terenuri de tenis, potrivit businessmagazin.ro.

„Suntem iubitori de apă şi de tot ce ţine de Delta Dunării. Am vrut astfel să o aducem cât mai aproape de casă, aşa că am construit de la zero tot ce se vede astăzi în Delta Siretului. Înainte nu existau canalele pe care turiştii se plimbă astăzi cu bărcile, înteaga zonă era acoperită de mlaştină“, a completat Camelia Dobrişan.