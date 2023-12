Cel mai ciudat thriller apocaliptic face ravagii pe Netflix. E unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului, distribuţia e de excepţie

Un thriller apocaliptic de excepție promite să facă furori de sărbători, printre utilizatorii platformei de streaming Netflix. Este unul dintre cele mai așteptate filme ale anului. Distribuția este una de excepție, prezentând evenimente de-a dreptul ciudate, în realul sens al cuvântului.

Netflix a făcut ravagii printre spectatori, de sărbători

Decembrie este luna în care mulți fac bilanțul. Este perioada din an în care familiile se reunesc, reflectă asupra trecutului și așteaptă cu nerăbdare noi începuturi. Mulți obișnuiesc să vizioneze filme sau seriale în această perioadă. În 2022, Netflix a făcut furori cu satira apocaliptică Don’t Look Up.

Don’t Look Up, a lui Adam McKay, a obținut patru nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film. În același registru, amintim și de Bird Box, dar și de White Noise. Ambele s-au bucurat de aprecieri.

Cel mai ciudat thriller apocaliptic va avea mare succes

În anul 2023, un nou thriller apocaliptic face deja ravagii pe Netflix și promite să-i încânte pe spectatori și în perioada sărbătorilor de iarnă. Creatorul Mr. Robot, Sam Esmail, a lansat interpretarea „dramei apocalipsei în familie”, care este tensionată, misterioasă și, mai presus de toate, foarte, foarte ciudată.

Leave the World Behind, bazat pe romanul lui Rumaam Alam, își concentrează povestea în jurul familiei Sandford, care pleacă într-o vacanță la Long Island după ce mama Amanda (Julia Roberts) se trezește și își dă seama cât de mult urăște oamenii.

Evenimente ciudate în filmul Leave the World Behind

Pe drum până acolo, ei pierd serviciul de telefonie mobilă, dar îl atribuie la locația îndepărtată. Dar aceasta este doar prima întâmplare ciudată dintre multe. Pe plajă, un petrolier eșuează, turmele de căprioare sălbatice fug brusc și toate canalele TV sunt întrerupte.

În acea noapte, familia Sandford este întâmpinată de doi străini în noapte: G.H. Scott (Mahershala Ali), proprietarul casei pe care familia o închiriază, și fiica lui Ruth (Myha’la.) Cei doi se întâlnesc brusc cu Amanda și cu soțul Clay (Ethan Hawke), dar lumea se prăbușește în jurul lor – la propriu.

Sfârșitul lumii versus lipsa serviciilor de internet

La fel ca Don’t Look Up, Leave the World Behind, film lansat pe Netflix pe data de 8 decembrie 2023, abordează teme dificil de procesat, chiar dacă nu este vorba despre o satiră prea intensă, cum ar fi: rasismul, părtinirea subconștientă, afirmații xenofobe.

Sfârșitul lumii nu este o problemă prea mare pentru copiii Sandford, Archie (Charlie Evans) și Rose (Farrah McKenzie). Lipsa wi-fi-ului este însă, mai ales pentru Rose, care a pierdut accesul la internet chiar când era pe cale să urmărească finalul serialului Friends.