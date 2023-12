Dacă îți este dor de La Casa de Papel, Netflix îți pregătește BERLÍN. Trailerul, lansat oficial

Netflix a lansat trailerul oficial pentru BERLÍN, spinoff-ul apreciatului serial La Casa de Papel, urmărind una dintre cele mai spectaculoase aventuri ale personajului emblematic interpretat de Pedro Alonso, revenind în rolul emblematic al personajului ingenios, Berlin.

La Casa de Papel se întoarce, însă nu neapărat în aceeași formă

Acest spinoff aduce o nouă gașcă extraordinară, inclusiv Michelle Jenner (Isabel), care o aduce pe Keila, expertă în inginerie electronică; Tristán Ulloa (Fariña), în rolul lui Damián, profesor filantrop și loial lui Berlin; Begoña Vargas (Welcome to Eden), în pielea lui Cameron, un kamikaze iubitor de pericol; Julio Peña Fernández (Through My Window), în interpretarea lui Roi, credinciosul însoțitor al lui Berlin; iar Joel Sánchez, în rolul lui Bruce, membrul necruțător și hotărât al echipei. Itziar Ituño (La Casa de Papel) și Najwa Nimri (La Casa de Papel) se întorc la rolurile lor de polițiste, respectiv Raquel Murillo și Alicia Sierra.

Samantha Siqueiros (Lady of Steel), Julien Paschal (One Year, One Night), Masi Rodríguez și Rachel Lascar (Through My Window) completează distribuția impresionantă a serialului BERLÍN.

Cele opt episoade ale acestui spinoff, create de Álex Pina (La Casa de Papel, Sky Rojo) și Esther Martínez Lobato (La Casa de Papel, Sky Rojo), sunt scrise de Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva și Lorena G. Maldonado, avându-i ca regizori pe Albert Pintó (Sky Rojo, Malasaña 32), David Barrocal (Sky Rojo) și Geoffrey Cowper (Day Release).

Despre ce va fi vorba în BERLÍN

Serialul BERLÍN prezintă povestea unui jafur extraordinar, un moment de glorie pentru Berlin, când nu știa încă despre boala sa și era în afara Monetăriei Spaniei.

Aici, Berlin pregătește unul dintre cele mai incitante jafuri, în căutarea de a face bijuterii în valoare de 44 de milioane să dispară ca prin magie.

Vancouver Media, înființată de Álex Pina, este responsabilă pentru această producție de succes, dezvoltând și alte seriale precum The Pier, White Lines și La Casa de Papel.

