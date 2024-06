Cei mai longevivi nativi din horoscop. Zodia care poate trăi până la 100 de ani, deține secretul tinereții fără bătrânețe

Nu sunt puține siutațiile în care am auzit de persoane care au trăit până la 100 de ani, sau poate chiar mai mult. Există o strânsă legătură între vârstele astrologice și cele normale, spun astrologii. Conform acestora, ne putem uita să vedem care sunt cei mai longevivi nativi din horoscop, și cu precădere la zodia care poate trăi până la 100 de ani, și care ar deține secretul tinereții fără bătrânețe.

Legături între vârsta fizică și vârstele astrologice

Deși sunt mulți cei care ar sări imediat să spună că nu există nici legătură între vârstele astrologice și cele normale, fizice, se pare că nu este chiar așa. Există deja câteva studii, să le zicem, care chiar asta au încercat să demonstreze, iar în ultimii treizeci de ani, cercetările aprofundate au dezvăluit corelații uimitor de detaliate între istoria evoluției umane și vârstele astrologice, dar fără să omită că anumite zodii sunt ocrotite de Dumnezeu.

Examinând ciclurile mai mici conținute în fiecare vârstă de 2160 de ani, s-au descoperit unele modele fascinante al istoriei din perspectivă astrologică. Pentru cei curioși, există o carte pe această temă scrisă de Robert Fitzgerald, intitulată „Signs of the Times: the End of the World and the Coming Golden Age”.

Conform autorului, cartea demonstrează că însăși istoria confirmă acuratețea astrologiei. Acest model oferă, de asemenea, o perspectivă asupra vremurilor noastre actuale, precum și posibilități pentru viitorul nostru pe termen scurt și lung.

Cei mai longevivi nativi din horoscop

Având aceste lucruri în minte, și fără a intra profund în detalii, astrologii sunt de părere că anii pe care-i trăim sunt influențați de astral, și astfel revenim la termenul folosit anterior, vârstele astrale.

Deși scepticii ar putea să spună că nu este adevărat, din punct de vedere astrologic putem vorbi despre cei mai longevivi nativi din horoscop. Acest semn zodiacal este cel mai longeviv dintre toate, poate trăi mulți ani, conform astrologilor. Ziua în care ne-am născut ne permite de asemenea să trăim mai mulți sau mai puțini ani.

Deși toți suntem expuși circumstanțelor, nu putem schimba destinul fiecăruia, deși cunoscând caracterul fiecărei persoane, putem descoperi o modalitate de a trăi mai mulți sau mai puțini ani. Așadar, hai să vedem care sunt cei mai longevivi nativi din horoscop.

Nativul Taur, printre cei mai longevivi nativi din horoscop

Taurul este unul dintre acele semne care se străduiesc să trăiască o viață lungă și reușesc. Ei mănâncă foarte bine și asta este întotdeauna o garanție că viața lor va fi mai lungă.

Este unul dintre semnele zodiacale care vor fi marcate de o dietă echilibrată care cu siguranță le va da senzații foarte bune și vor evita mai multe boli. Atenție însă, dacă este un Taur care cedează tentațiilor, se poate întâmpla contrariul, deși se spune că sunt zodiile care renasc de fiecare dată.

Balanța este în echilibru perfect cu universul

Balanța poate fi în echilibru perfect cu universul într-un mod constant și durabil. Astfel, la finalul procesului vei ajunge să crezi că este capabilă de orice și chiar mai mult.

Ea se transformă și se actualizează într-un mod radical diferit față de toți ceilalți, fiind capabilă să dea lovitura, dar și să-și îndeplinească visele pe baza unei griji interioare care iese constant în afară.

Capricornul deține secretul tinereții fără bătrânețe

Capricornii sunt atât de încăpățânați încât nici măcar trecerea timpului nu îi afectează. Atunci când își propun ceva, îl realizează, și au parte de succes în viață.

Fac sport până la sfârșitul zilelor lor și o fac cu o determinare clară că fiecare pas pe care îl fac este spre binele lor. Au atât de multă grijă de ei înșiși încât vor reuși să obțină rezultate deosebite și să-și prelungească viața mult mai mult decât alte semne zodiacale.

Vărsător, zodia care poate trăi până la 100 de ani

Vărsătorul este un semn zodiacal care poate trăi până la peste 100 de ani. Sunt un spirit liber care știe întotdeauna cum să ia lucrurile cu umor și, în același timp, reușește să înfrunte obstacolele cu zâmbetul pe buze.

Cu această capacitate de a râde la tot ceea ce i se întâmplă, este de înțeles că își poate prelungi viața. Una dintre problemele societății de astăzi este că ia lucrurile foarte în serios și face un munte mare din fiecare incident.