Cea mai surprinzătoare eliminare de la Survivor România. Șoc total la Kanal D

Eliminare surpriză la Survivor România! Fanii au rămas uimiți de ce s-a petrecut în ediția de duminică, 21 martie. La consiliul de nominalizare au fost rostite mai multe nume, printre care Albert, Sorin, Elena Marin sau Andreea Antonescu. Unul dintre acești concurenți nu a reușit să strângă suficiente voturi din partea publicului și a fost nevoit să își facă bagajul și să se întoarcă în România.

Andreea Antonescu părăsește echipa Faimoșilor. Ea a fost eliminată duminică, 21 martie. Vedeta a fost propusă spre eliminare de grup, vineri, asta după primul concurs de imunitate al săptămânii. Faimoasa a primit cele mai puține voturi din partea publicului, motiv pentru care va pleca acasă. De altfel, Andreea Antonescu a fost criticată în repetate rânduri de propria echipă, cel mai vocal fiind Zanni, care a spus că Faimoșii pierd multe probe din cauza ei.

Andreea Antonescu a fost nominalizată la consiliul de după înfrângere de către grup, iar Faimoșii au acum „o verigă slabă” în minus, așa cum a numit-o Zanni pe colega lui. De cealaltă parte, în consiliul de eliminare de la Survivor a avut loc o situație atipică în tabără Războinicilor.

Războinicii s-au văzut nevoiți să nominalizeze pe cineva din echipă. Au existat doi concurenți nominalizați din aceeași echipă, o situație fără precedent la un Consiliu de Nominalizare. Cu toate că a fost nominalizat la Consiliu, Albert a reușit să scape de eliminare, fiind favoritul publicului de la echipa Războinici.

Elena Marin l-a nominalizat pe Sebastian Chițoșcă, ea reușind să devină favorita publicului din echipa Faimoșilor. Albert a nominalizat-o pe Maria. De asemenea, Sindy a fost locul doi în preferințele publicului din echipa Războinicilor și a trebuit să voteze. A ales o altă fată din tabăra lui Sorin și Starlin, pe Mellina.

Sorin Chițoșcă a fost nominalizat de către Elena Marin, favorita publicului. El a reușit să scape de eliminare, după ce colega lui. Andreea Antonescu, urmează să plece acasă în urma voturilor din partea publicului.

Războinicii i-au propus pe Albert și pe Sorin spre eliminare. Albert a reușit să scape de nominalizare, câștigând votul publicului. Pe de cealaltă parte, Sorin și Albert ar fi făcut un pact, cu toate că au fost implicați într-un conflict, nu cu mult timp în urmă.

Sorin Pușcău a vorbit despre performanțele sale la Survivor, spunând că nu a reușit să își găsească orientarea în timpul probelor.

„Dupa cum am spus, am avut o saptamana foarte slaba. De concetrarea mea pe final, lasand deoparte problemele medicale, am spus ca am intrat pe traseu cu o frica, dar am ajuns la final si acolo nu am avut o concentare asa cum stiu eu ca pot sa am. Nu sunt suparat pe colegii care m-au votat, au facut-o pe buna dreptate.

Sper sa fie o motivare si sa-mi revin la ceea ce am fost, pentru ca imi doresc sa ajung pana in finala.”, a spus Sorin.