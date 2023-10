Cea mai sexy fană a Farului Constanța și a lui Gică Hagi, imagini incendiare la plajă. ”Fetele lui Mamaia” FOTO

Majoritatea echipelor de fotbal, fie din campionatul intern, fie din marile competiții europene, au fanii lor. Unii sunt pătimași, alții înfșăcărați, iar unele fane sunt mai sexy ca altele. Așa se face că pe Instagram zilele acestea au apărut poze cu cea mai sexy fană a Farului Constanța și a lui Gică Hagi, iar imaginile incendiare sunt la plajă.

Așa cum există fani și fane al marilor artiști sau trupe, așa și fotbalul mondial are fanele sale, unele dintre ele considerate a fi cele mai frumoase femei din lume, și pe bună dreptate.

Deși nu s-ar spune, dar fotbalul reunește cele mai frumoase femei, iar asta s-a văzut și la Cupa Mondială din Qatar, când multe dintre ele și-au încurajat echipele favorite pe stadioanele din Qatar.

Dacă ar fi să facem un top al celor mai sexy fane ale echipelor de fotbal, fără îndoială că pe primul loc ar fi celebrul model Gisele Bundchen, care și-a arătat dragostea pentru Brazilia la Campionatul Mondial din Qatar. Dar, iată care este topul celor mai sexy fane din lume:

Dar, după cum se spune peste tot în lume, România are cele mai frumoase femei pe metrul pătrat, iar Andreea Bălan, o constănțeancă extrem de fumoasă, nu face altceva decât să întărească această afirmație. Nu știm dacă ar intra în topul de mai sus, dar cu siguranță este cea mai sexy fană a Farului Constanța și a lui Gică Hagi.

Nu se știu multe despre această frumoasă fană a celor de la Farul Constanța, dar din pozele publicate de aceasta pe Instagram și Facebook, înțelegem că este o femeie fericită, extrem de frumoasă, dar și o mămică împlinită.

Ceea ce se mai știe despre Andreea Bălan, cea mai sexy fană a Farului Constanța, este că a terminat Facultatea de Științe uridice și Științe Economice ”Ovidius” din Constanța, cu specializarea Management, este creator de conținut digital și realizator de materiale de lifestyle pentru un post loca, DOTTOTV.

Cei care-i urmăresc postările de pe Instagram nu de puține ori au surprins-o pe stadion, alături de echipa sa favorită, Farul Constanța și de Gică Hagi. Cât despre cum arată, cea mai sexy fană a Farului Constanța scria:

”19 ani cred că aveam când au scris despre mine că am silicoane nu că m-ar fi întrebat vreodată… Nu am avut, nu am și nici nu voi avea.

Cel mai probabil, voi apela la vreo procedură în acest sens, dar oricum ar fi voi evita silicoanele.. de ce? Mereu am fost mulțumită cu ce m-a înzestrat natura, plus că, odată ce ești mamă, treci prin toată treaba cu lactația.

Ești conștientă că sânul se va lăsa în mod natural și firesc ușor ușor. N-o să le las s-ajungă la buric, însă clar voi evita `boxele`. Mai mult pe natural zic, atât s-a putut la mine.. nu sunt perfectă!”