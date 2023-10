Cea mai puternică rugăciune din Biblie. Te ferește de rele și blesteme

Atunci când simțim că viața este din ce în ce mai grea, ne gândim imediat să cerem ajutor la Divinitate. Cei mai mulți dintre noi apelăm la rugăciuni, însă nu știm exact care este cea mai puternică rugăciune din Biblie.

Orice creștin-ortodox are și momente mai dificile viață și își dorește ca rugile sale să fie ascultate de Dumnezeu. Totuși, puțini sunt cei care știu care este cea mai puternică rugăciune din Biblie, pentru a-i ajuta la orice pas! De cele mai multe ori, nu de la preoți sau sfinți vin cele mai puternice rugi către Dumnezeu, ci acestea pot fi găsite cu ușurință în Biblie.

De-a lungul timpului, mulți autori ai Bibliei au scris diverse rugăciuni. Unele dintre ele sunt extrem de puternice și cu efecte miraculoase. De regulă, creștinii cred că cea mai potrivită rugăciune pentru izbăvirea răului rămâne „Tatăl nostru”. Totuși, mai există și alte rugăciuni aducătoare de bine, iar pe cea mai puternică v-o prezentăm mai jos.

Este musai să o rostești măcar o dată pe zi timp de o lună și veți vedea că lucrurile din viața voastră se vor așeza mai ușor și cu mai multă înțelepciune. Totodată, veți putea lua cele mai bun decizii în viața amoroasă și carieră.

„Doamne, asa precum arde lumanarea mea de repede, luata din sfanta biserica, tot asa sa-mi ajute Dumnezeu, Maica Precista si toti sfintii, ca sa piara tot atat de repede toate facaturile, spurcaciunile, toate relele si patimile, blestemele si lucrurile diavolesti, farmecele, descantecele, mestesugurile si uneltele diavolesti de la locul unde stau, de la casa mea, din familia mea, de la cei bantuiti de patimi (bautura, cafea, tutun, curvie, jocuri de noroc, neascultare si nesupunere, injuraturile de cele sfinte), din capul meu, din trupul meu, din sufletul meu, din familia mea.

Doamne, ajuta-ma sa-mi recapat sanatatea, linistea, sporul si prosperitatea casei, a serviciului, a locului unde lucrez, sa fiu binevazut, sa am spor in casa, in vite, in pasari, sa fiu ferit de accidente si de relele intamplari, eu si Casa mea, familia si colaboratorii de la munca. Doamne, sa se departeze vrajmasii si sa se imblanzeasca, sa am soarta buna de la Dumnezeu, sa mi se dezlege cununiile si facaturile, sa fiu ferit de argintul viu si lucrurile vrajitoresti sa nu aiba putere asupra mea. Doamne, fereste casa mea de ura si invidie, de certuri, de batai, de boli molipsitoare, de betii, de anturaj prost.