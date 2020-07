Cea mai mică țară din lume. Singura țară care nu are capitală

Planeta pe care tăim este de-a dreptul impresionantă, iar deși lucruri fascinante sunt descoperite încă zi de zi de specialiști, oamenii nu știu de ele. Care este cea mai mică țară de pe Terra? Nu are nici măcar capitală.

Care este cea mai mică țară din lume?

Terra este de-a dreptul fascinantă, iar descoperirile oamenilor de știință nu încetează să uimească zi de zi. Cu toate astea, puțini oameni știu care este cea mai mică țară de pe Planet. Este vorba despre Republica Nauru, care are 9.000 de locuitori și se află în Oceanul Pacific, notează impact.ro. Cu o suprafață de 21 de km pătrați și situată în ținutul micronezian din Pacificul de Sud, țara nu are nici măcar capitală. Republica Nauuu și-a câștigat independența în anul 1968, iar de-a lungul istoriei, insula a aparținut multor state. Totuși, la finele secolului al XIX-lea a fost anexată și numită colonie de Germania, in timpul Primului Război Mondial devenind anexa Ligii Națiunilor administrate de Australia, Noua Zeelandă și Marea Britanie. Insula a fost ocupată de japonezi în Al Doilea Război Mondial, iar mai apoi recuperată de cei care au avut-o drept anexă anterior, la final devenind independentă.

Nauru este o republică parlamentară și are 19 membri unicamerali care sunt aleși pentru mandate de trei ani. 15 dintre cei 18 membri sunt independenți, iar alianțele din cadrul guvernului sunt de cele mai multe ori constituite pe baza legăturilor de familie extinse. După redobândirea independenței în anul 1968, Nauru devine membru special al Commonwealthului Națiunilor, devenind membru cu drepturi depline în 2000. Republica are strânse legături diplomatice cu Australia și în plus față de aranjamentele de apărare, Memorandumul de înțelegere dintre cele două din 2005 oferă Naurului ajutor financiar și asistență tehnică.

Districte

Aiwo 1,1 km2 1.300

Anabar 1,5 km2 1.240

Anetan 1 km2 1.180

Anibare 3,1 km2 250

Baiti 1,2 km2 810

Boe 0,5 km2 950

Buada 2,6 km2 980

Denigomodu 0,9 km2 1.700

Ewa 1,2 km2 300

Ijuw 1,1 km2 180

Meneng 3,1 km2 1.400

Nibok 1,6 km2 460

Uaboe 0,8 km2 330

Yaren 1,5 km2 1.100