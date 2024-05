Dezvăluiri neașteptate după finala „Chefi la Cuțite”. Detaliul care nu a apărut la Antena 1, lovitură pentru fani

Raisa (pe numele din buletin – Nicoleta Sima) a rupt tăcerea despre emisiunea „Chefi la Cuțite”! După ce concurenta a reușit să ajungă până în semifinala sezonului 13, a decis să spună adevărul despre ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat.

Sezonul 13 al concursului culinar „Chefi la Cuțite” a ajuns la final, marele câștigător din 2024 fiind desemnat Mihai Dragomir, concurentul lui chef Alexandru Sautner. După finală a apărut un detaliu care a luat prin surprindere publicul din România!

Nicoleta Sima, aka Raisa, care a reușit să ajungă până în semifinala „Chefi la Cuțite”, susține că, în timp ce se gătea, un concurent verifica notițele cu rețete pe care deja le avea pregătite!

Concurenta a rămas șocată de acest lucru, fiind singura casnică rămasă în competiție, printre bucătari profesioniști: „Am rămas singura casnică printre bucătari, bucătari chefi, bucătari experimentați, care lucrează internațional”.

Un concurent din echipa lui chef Alexandru Sautner a reușit să câștige marea finală de la „Chefi la Cuțite” și premiul de 30.000 de euro. Este vorba despre Mihai Dragomir care, atunci când și-a auzit numele, a fost copleșit de emoție și a îngenuncheat.

„Nu-mi vine să cred. Parcă m-a lovit un tsunami, efectiv m-au lăsat picioarele! Sunt în stare de șoc. Am câștigat războiul și i-am făcut mândri pe chefi. Nu-mi vine să cred că premiul ăsta îmi aparține, că pe farfuria asta scrie chef Mihai Dragomir. Toată munca pe care am depus-o de acum șase ani de când am fost eliminat din bootcamp până în momentul ăsta am muncit pentru acest titlu. Sunt atât de mândru de tot!”, a reacționat el.