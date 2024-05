Ce nu s-a difuzat la TV, la Survivor All Stars. Fanii Ștefaniei Ștefan au luat foc: “Nu ți-ar fi rușine!”. Pe cine sunt supărați

În ediția de joi seară, 16 mai 2024, Ștefania Ștefan a fost eliminată de la „Survivor All Stars”. După ce a plecat acasă, fanii ei au luat foc când au văzut clipul video publicat de Viperele Vesele pe Instagram. În acel video, Iancu Sterp fredona o melodie în câmp, care i-a fost dedidată Ștefaniei Ștefan. Pentru că versurile erau prea indecente, PRO TV nu a difuzat la tv acele secvențe.

Ștefania Ștefan a fost eliminată de la Survivor All Stars, joi seară, 16 mai 2024. Ea a ajuns la duel cu Zanni, în urma nominalizării făcute de către TJ Miles, cel care a avut colanul de imunitate. Filmările din Republica Dominicană s-au încheiat de o bună perioadă, dar la tv încă mai rulează ediții. În concurs au mai rămas puțini concurenți, iar lupta pentru marele premiu este acerbă.

După ce Ștefania Ștefan a fost eliminată, Viperele Vesele au făcut public, pe rețelele de socializare, un videoclip în care Războinicii se bucurau de plecarea ei. Mai mult de atât, Iancu Sterp a fredonat o melodie care îi era dedicată fostei lui colege.

Din păcate, versurile piesei conținea cuvinte triviale care nu pot fi redate în acest articole. În plus, PRO TV a decis să nu difuzeze pe post melodia întreagă a lui Iancu Sterp. Mai jos redăm o parte din piesa cântată de Iancu și dedicată Ștefaniei:

Nici internauții nu s-au abținut și l-au criticat dur pe Iancu Sterp. Fanii Ștefaniei Ștefan l-au făcut albie de porci pe Iancu:

„Jenant!!Cum să cânți de fericire ca a plecat femeia care te a cărat tot sezonul în spate!!!Nu ți-ar fi rușine!!!!/Cioban , ce să te aștepți de la el ? Sper să iasă următorul ca deja nu-l mai suport/ Penibil!! Plecarea Ștefaniei , motiv de mare sărbătoare pentru Iancu, se pare/ După ce te-au dus in spate toată competitia…/Ce urat. Trist. Dezamăgitor. Penibil. Asa distracție pe ei după ce le-a ieșit cea mai buna fata, cea care i-a hrănit tot sezonul/Rușine Iancu Sterp!”, au fost mesajele de la susținătorii Ștefaniei Ștefan.

„Pleacă o adversară pe care am îndrăgit-o. Mi-ar fi plăcut maxim să fi făcut echipă, mi-ar fi plăcut să îi arăt Ștefaniei ce înseamnă să ai un frate de 55 kg, mă aruncam în dinți pentru ea. A fost cea mai bună fată, am încercat să o mai dezechilibrez pentru echilibrul alor mele. E dureros că 1 și 2 se luptau, iar 6 și 7 se uitau. Puterea exemplului de acum trebuie să ne facă mai atenți de acum. Nu trebuie să mai existe Războinici și Faimoși, am rămas numai bărbați. Dacă greșesc, să mă trimiteți și săptămâna viitoare la duel”, a spus Zanni, la PRO TV.