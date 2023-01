Cea mai mare nebunie făcută de Alina Pușcaș, din dragoste. Vedeta de la Antena 1 a recunoscut: „Nu știu dacă e legal să zic” VIDEO EXCLUSIV

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au împlinit la finalul anului trecut 8 ani de când formează un cuplu. Au împreună trei copii și sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi. Prezentatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva” (Antena 1) a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cele mai mari nebunii pe care le-au făcut unul pentru altul de-a lungul anilor. De profesie medic stomatolog, soțul vedetei TV a reușit întotdeauna să își surprindă jumătatea cu daruri speciale, fără ca ea măcar să aibă vreun indiciu în acest sens.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au ținut cont de sfatul primit de la nașa lor și anume să se surprindă reciproc.

Nu au deloc o viață monotonă și, chiar dacă au trei copii, tot reușesc să își organizeze escapade romantice, fie în țară, fie în străinătate sau să petreacă noaptea la un hotel din Capitală. Ce calități apreciază prezentatoarea TV la soțul ei?

„Aș trece tot, până și nebunia pe care o are o apreciez, pentru că mă ține în priză și mă ține tânără, adică am tot timpul preocupări. Îmi place foarte mult nebunia asta a lui, spontaneitatea lui, îmi place că știe cât de important este să ne trăim viața de cuplu, că știe că trebuie să ne împărțim între copii și noi, îmi place că îmi face cadouri frumoase.

De-a lungul celor opt ani, îndrăgostiții au avut parte de multe surprize. De departe, cea mai mare nebunie pe care vedeta TV a făcut-o a fost să-și viziteze soțul la spital, când era de gardă.

„Nu știu dacă e legal să zic asta. Cred că e o nebunie. Am fost acum mai mulți ani, mai la început, când el a fost la un moment dat și medic de gardă și nu am putut să-l las singur și m-am dus la el, am stat amândoi de gardă, am fost amândoi de gardă, ne-am ținut de urât să zic și mi se pare că a fost o idee drăguță. Eram și însărcinată”, ne-a mărturisit ea.