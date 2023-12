Cea mai mare explozie non-nucleară din istorie. Cifrele de la Halifax, copleşitoare: peste 2.400 de tone de explozibil, mii de victime şi un oraş devastat

În dimineața zilei de 6 decembrie 1917, o navă cu peste 2.400 tone de explozibil a fost subiectul unei deflagrații uriașe în portul Halifax, Nova Scoția, Canada. Mii de oameni au fost răniți în evenimentul ce s-a dovedit a fi cea mai mare explozie non-nucleară din istorie. Totul s-a transformat într-un dezastru.

6 decembrie 1917, o zi istorică

Cu puțin înainte de ora 9:00, în ziua de 6 decembrie 1917, Imo, o navă cu aburi norvegiană care transporta provizii pentru Comisia de Ajutor Belgian (organizație din perioada Primului Război Mondial), a plecat din portul Halifax. Ce a urmat s-a transformat într-un eveniment istoric.

Nava Imo avea să se intersecteze cu nava cu aburi franceză Mont-Blanc, ce transporta încărcătură explozivă de peste 2.400 de tone, potrivit informațiilor din spațiul public: 35 de tone de benzol, 63 tone de nitrat de celuloză, 2.300 tone de acid picric și 200 de tone de TNT.

Coliziunea dintre cele două nave

Personalul de pe ambele nave cu aburi au schimbat semnale de avertizare, au inițiat manevre pentru schimbarea direcției, în așa fel încât să nu se producă un dezastru. Inevitabilul s-a produs însă, în cele din urmă, după ce Imo și Mont-Blac s-au ciocnit.

Nava franceză a luat foc după ce mai multe butoaie de benzol au fost răsturnate pe punte, conținutul lor scurgându-se pe suprafața afectată. O peliculă de fum profundă se ridica spre cer, alarmând mulțimile de oameni care priveau spre apă. Personalul de urgență a încercat să controleze pagubele, însă fără succes.

Explozia din portul Halifax

Imediat după ora 9:04, Mont-Blanc a explodat. Fenomenul produs a fost atât de puternic, încât în urma sa a luat naștere și un tsumami ce s-a ridicat la aproximativ 18 metri deasupra nivelului apei mării. Peste 1.600 de clădiri au fost înghițite și distruse de apa violentă.

Forța mării a împins nava Imo spre țărm, unde a rămas doborâtă la pământ. Vestea dezastrului s-a răspândit rapid. Canada, precum și Statele Unite ale Americii au intervenit de urgență pentru a ajuta la ameliorarea daunelor majore produse în urma exploziei. Dezastrul era însă produs.

Spitale pline de mii de victime

Comunitatea din Halifax își aduce aminte an de an, pe data de 6 decembrie, de evenimentul dezastruos care a rămas impregnat pe pagina istoriei. Localnicii organizează în fiecare an o slujbă la clopotnița memorială situată în parcul Fort Needham în memoria victimelor din 1917.

Mii de oameni au fost victime ale exploziei de la Halifax. 2.000 de persoane și-au pierdut viața în urma evenimentului, în timp ce 9.000 de persoane au suferit răni. Spitalele au fost copleșite de victimele exploziei. Angajații de la morgă au depus reale eforturi pentru identificarea decedaților.

Trebuie precizat că, în urma exploziei din 1917 de la Halifax, autoritățile internaționale au adoptat prevederi legislative mai stricte privind identificarea mărfurilor și controlul traficului portuar.