Cea mai mare durere a Antoniei! Artista a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre asta. Drama nebănuită cu care se confruntă

Antonia a izbucnit în lacrimi, după ce a fost criticată de către internauți, în mediul online. De ce au apostrofat-o oamenii pe logodnica lui Alex Velea. Declarațiile ei sunt emoționante.

Este una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete din România, iar la 32 de ani are tot ce-și poate dori: o carieră înfloritoare, milioane de fani care o susțin și o familie fericită alături de bărbatul care-i va deveni în curând soț și cei trei copiii ai ei.

Cu toate acestea, în spatele zâmbetului perfect și a chipului de păpușă se ascunde o durere imensă. Antonia a luptat extrem de mult în ultimii ani pentru a-și ține familia unită și pentru a câștiga custodia fiicei sale Maya, în urma divorțului dificil de fostul ei soț Vicenzo Castellano.

Deși acum este extrem de fericită, Antonia a izbucnit în plâns atunci când a vorbit despre motivul pentru care băieții ei și ai lui Alex Velea, Dominic și Akim, nu au fost încă botezați. Copiii nu au fost creștinați deoarece, până de curând, atât Antonia cât și fiii ei au purtat numele de familie Castellano, până ca divorțul să fie pronunțat oficial.

Cântăreața a povestit că a fost jignită și criticată de internauți din cauza faptului că nu și-a dus copiii la biserică pentru a primi Taina Sfântului Botez.

„Eu nu mi-am botezat copiii nici până în ziua de azi. Pentru că aveau alt numele. Nu purtau numele lui Alex. Mă judeca lumea. Îmi spunea că o să ard în iad, că o să ni se întâmple lucruri rele, că trăim în păcat. Că nu vreau să-i botez.

Cum să crezi așa ceva? Tu nu cunoști situația mea. Am vrut să termin treaba cu divorțul și am vrut să încep de la zero cu nunta. Să iau numele lui și copiii la fel.”, a mărturisit Antonia plângând, în cadrul podcastului Amaliei Năstase de pe Youtube.