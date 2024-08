Cea mai mare dorință a lui Victor Rebengiuc. Marele actor are o energie de invidiat la 91 de ani

Victor Rebengiuc emană o energie admirabilă la 91 de ani. Actorul se simte în elementul său pe scenă, un loc pe care nu vrea să-l părăsească niciodată. Cunoscutul artist a împărtășit care este cea mai mare dorință a sa.

Victor Rebengiuc a interpretat roluri în două spectacole de teatru, în zile consecutive, pe 31 iulie și 1 august. Este vorba despre piesa „Tatăl”, scrisă de Florian Zeller și regizată de Cristi Juncu.

Pe scenă, alături de marele actor, s-au aflat și altele nume de marcă ale teatrului românesc: Ana Ioana Macaria, Cătălin Babliuc, Oana Tudor, Maria Veronica Vârlan și Constantin Dogioiu. Cele două reprezentații ale piesei „Tatăl” au avut loc la Teatrul Național Vasile Alecsandri.

Victor Rebengiuc afirmă că nu intenționează să renunțe niciodată la scenă, deoarece se simte cel mai bine când se află pe aceasta. Teatrul i-a fost „frate” timp de peste șapte decenii.

Actorul a spus că, de ziua lui, reflectează la trecerea anilor și la oboseala pe care o resimte. El își dorește doar sănătate, afirmând că e mai bine să ai sănătate decât să trăiești în dureri și suferințe.

„Este ziua mea, din an în an am câte o zi, în fiecare an am o zi. Împlinesc câte un an. Nu ştiu cât o să mai ţină chestia asta, că e obositor, să ştiţi, e foarte obositor. Dar mă străduiesc să fac faţă. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajuta! Nu vreau nimic mai mult decât sănătate. Decât să trăieşti în dureri şi în chinuri…”, a declarat actorul, pentru Observatornews.ro.