Cea mai lungă pârtie de schi din România. Are 6 km și dificultate medie

Vești bune pentru schiori! S-a deschis cea mai lungă pârtie de schi din România! Pârtia Semenic-Văliug, din judeţul Caraş-Severin, căci despre ea este vorba, are o lungime de 6 kilometri și o dificultate medie. Începând cu data de 24 ianuarie, când românii au sărbătorit Mica Unire, pârtia îi așteaptă pe iubitorii de schi din vestul țării și de pretutindeni. Mai multe detalii despre una dintre cele mai spectaculoase pârtii din țară, în continuare.

S-a deschis pârtia Semenic-Văliug, din judeţul Caraş-Severin, cea mai lungă pârtie de schi din România și una dintre cele mai spectaculoase. Iubitorii de schi din Vestul României au acum la dispoziție o pârtie de dificultate medie, cel mai mare traseu fiind de 6 kilometri.

Asta înseamnă că pârtia Semenic-Văliug este cea mai lungă din țară, după traseul de 4,6 kilometri de la Poiana Braşov. Pârtiile de schi de pe Semenic pornesc de la o altitudine de 1.410 metri, cel mai lung traseu coborând până în satul Văliug, la Casa Baraj.

Această pârtie a mai fost utilizată în trecut de către schiori, însă nu era un loc amenajat. Municipalitatea din Reşiţa, în colaborare cu Primăria Văliug şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin, intenţionează însă transformarea locului într-un adevărat magnet pentru turiștii români și nu numai.

„Noi am lucrat la amenajarea pârtiei încă din vară. Am făcut înierbare la trei variante de coborâre, printre care una de şase kilometri, una de patru kilometri – care intersectează traseul de şase kilometri la un anumit punct, şi una de doi kilometri, până la staţia intermediară. La ora asta le-am călcat cu ratracul, pentru că am avut zăpadă naturală. E cea mai lungă coborâre din România“, a declarat Ioan Popa, primarul Reşiţei, potrivit adevarul.ro.