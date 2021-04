Cea mai importantă persoană din viața lui Culiță Sterp de la Survivor 2021. S-a aflat abia acum

Mai mult decât emoționant. Culiță Sterp a dezvăluit cine este eroul său, persoana care i-a fost întotdeauna alături și de la care a învățat tot ce știe. Nu mulți oameni ar recunoaște asta. S-a aflat abia acum. Declarația sa te va emoționa până la lacrimi.

Culiță Sterp este unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Survivor România. Artistul a câștigat simpatia fanilor prin faptul că este o fire liniștită, un om care nu se implică în scandaluri și spune mereu tot ce are pe suflet direct și fără amenajamente.

În ciuda micilor conflicte pe care le-a avut cu Jador sau Sebastian Chitoșcă, cântărețul a revenit, mereu, la sentimente mai bune și a făcut tot ce a considerat de cuviință pentru binele său și al echipei Faimoșilor.

„Noi nu am fost niciodată o familie avută, am fost modești, am urcat treaptă cu treaptă și știm cum e să fim și săraci, și bogați. Nu m-a luat valul celebrității. Țin minte, când a plecat tata de acasă, eu am stat cu oile și am asistat, împreună cu un alt băiat, să fete o mie de oi. Era iarnă, era frig, aveam 19 ani.