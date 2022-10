„Cea mai frumoasă jucătoare de tenis din lume” a spus „adio” Transylvania Open. Ce s-a întâmplat cu Eugenie Bouchard în primul meci al turneului de la Cluj

Eugenie Bouchard a fost unul dintre punctele de atracție de la Transylvania Open. Jucătoarea din Canada, fost număr cinci WTA, a primit din partea organizatorilor un wild-card, dar nu a rezistat decât un set în duelul cu Anhelina Kalinina. Sportiva a anunțat de ce a fost nevoită să abandoneze, după doar 55 de minute.

Cea mai frumoasă jucătoare de tenis din lume nu a jucat decât un set la Transylvania Open. Eugenie Bouchard a fost nevoită să se retragă în debutul actului secund, când Anhelina Kalinina conducea cu 6-3, 1-0, din cauza unor probleme medicale. A cerut intervenția echipei de la turneu, dar nu a mai putut să continue. Aventura ei în România s-a terminat după 55 de minute. Înaintea startului turneului s-a distrat de minute. A fost la plimbare pe străzi și a făcut poze, dar a participat și la un concurs cu „întrebări capcană”.

„Sunt foarte dezamăgită că s-a încheiat așa turneul meu în România, pentru că mi-a plăcut foarte mult să fiu aici, la Cluj. M-am accidentat la șold acum câteva zile, la antrenament. Am făcut totul pentru a fi pregătită pentru meci.

Am făcut un RMN ieri și nu părea a fi nimic grav, așa că am crezut că pot juca, însă durerile s-au intensificat pe măsură ce am avansat în meci. Pentru a evita o accidentare gravă, am decis că e cel mai bine să mă retrag, ceea ce urăsc să fac. Speram să reușesc mai multe aici, dar îmi doresc să mă întorc”, a declarat sportiva din Canada.