Adriana Simionescu a confirmat despărțirea! Fiica lui Adrian Minune a divorțat după doar 6 luni de căsnicie

Adriana Simionescu și soțul ei, Nicu, au decis să meargă pe drumuri separate, la doar câteva luni după ce și-au unit destinele. Fiica lui Adrian Minune a confirmat divorțul și a făcut primele declarații despre motivul separării.

Zvonurile despre o posibilă ruptură între cei doi au început să circule încă din septembrie 2024, însă la acel moment Adriana a susținut că este vorba doar despre o pauză, în urma unei neînțelegeri. Acum, artista a ales să clarifice lucrurile și să vorbească deschis despre despărțire.

Adriana Simionescu și Nicu s-au căsătorit în luna iulie a anului trecut, în cadrul unei nunți fastuoase la care au participat peste 1.000 de invitați. Tot în aceeași zi, cei doi au organizat și botezul fetiței lor, Noa Zenayda, venită pe lume în iunie 2023.

Cu toate acestea, fericirea nu a durat mult, iar problemele au început să apară la scurt timp după nuntă. În cele din urmă, relația lor a ajuns la final, iar Adriana a făcut anunțul oficial pe rețelele sociale.

Fiica lui Adrian Minune a confirmat că relația cu tatăl fetiței sale s-a încheiat și a subliniat că despărțirea a fost o decizie luată de comun acord.

„Am promis că vă anunț și chiar o fac. După cum bine știți unii dintre voi, relația mea cu tatăl lui Noa s-a terminat. Am considerat că acum este momentul potrivit să anunț și așa am făcut. Motivele sunt știute bine de ambii și am luat această decizie de comun acord.”, a transmis Adriana Simionescu pe Instagram.