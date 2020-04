Cea mai bună veste vine de la Raed Arafat. ”După Paște, facem o evaluare a situației!” Vom putea ieși din case?

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat ne-a dat luni cea mai bună veste, la Sinteza zilei. Imediat după Paște se va face o analiză a situațitiei privind pandemia de COVID-19 din țară și, în funcție de rezultat, măsurile vor viza o relaxare ori o continuare a restricțiilor.

Sâmbătă, 12 aprilie, s-a înregistrat cel mai mare număr al raportărilor de cazuri noi de COVID-19 de la o zi la alta în România: 523. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Horațiu Moldovan a declarat că ne apropiem de vârful epidemiei, așteptat imediat după Paște.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, estimează ca la o săptămână sau zece zile după Sărbătorile Pascale, după ce se vor întoarce românii de peste hotare, să existe un vârf al pandemiei. Conform acestuia, după alte 3-4 săptămâni, țara se poate pregăti de o scădere a numărului de cazuri și la o pantă descendentă a pandemiei.

De altfel, președintele Klaus Iohannis a anunțat că prelungește starea de urgență cu încă o lună tocmai din aceste motive, experții avertizând că vârful pandemiei va fi atins după Sărbătorile de Paște, ceea ce crește riscul unui nou val de îmbolnăviri prin nerespectarea măsurilor de distanțare socială.

După acest ”hop”, Arafat a spus că se va face o analiză a situației privind criza sanitară din România și, în funcție de rezultat, măsurile vor viza o relaxare sau o continuare a restricțiilor. Oficialul a menționat că dacă până atunci se respectă măsurile, e posibil ca după acest punct să fie luate măsuri treptate de relaxare.

„Depinde cum evoluăm – din cauza asta am insistam noi mult la respectarea regulilor. Am început cam cu același număr de cazuri ca al Spaniei și vedeți că România a evoluat mai bine, dar am luat niște măsuri mai rapide de distanțare socială.

E normal că sunt neplăcute, dar nu rămân fără impact. Și există foarte multă manipulare asupra acestui aspect pe Facebook, pe rețelele de socializare. Mai avem un pic până trecem hopul și sper să nu ne lăsăm în ultima perioadă”, a spus Arafat, luni, la Sinteza zilei, de la Antena 3.

„Sper să vedem acest lucru cât mai repede, dar să dau o dată exactă acum este imposibil pentru că încă nu știm dacă într-adevăr am atins vârful. Decesele sunt multe, au depășit 300, dar comparativ cu alte țări numărul este încă mic. Depinde de cum vorm acționa și cum ne vom comporta în următoarea perioadă”, a mai spus Arafat.