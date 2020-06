Cea mai bună rețetă de biscuiți cu nucă de cocos. Rețetă biscuiți fragezi și aromați

Biscuiții cu nucă de cocos sunt extrem de fragezi și de parfumați. Ei sunt prilejul perfect pentru o invitație la ceai a celor mai buni prieteni. Cu toate acestea, rețeta pe care v-o prezentăm este una extrem de simplă și de gustoasă, numai bună de încercat în orice moment al zilei.

Ingrediente: biscuiţi cu nucă de cocos

200 g unt 82% grăsime

2 gălbenuşuri

100 g de zahăr pudră

1 plic zahăr vanilat

250 g făină

50 g fulgi de cocos

1 vârf cuţit sare

1 vârf cuţit praf de copt

150 ml lapte rece

Mod de preparare biscuiți fragezi cu nucă de cocos

În primul și primul rând, se mixează untul moale cu sarea, cu zahărul pudră și cu cel vanilat până se obține o cremă. Apoi, se adaugă și cele două gălbenușuri și se mixează energic. Se încorporează apoi făina amestecată cu fulgii de cocos și cu praful de copt. Trebuie să aveți grijă să nu amestecați intens, altminteri biscuiții nu vor mai fi la fel de fragezi. Se adaugă apoi laptele rece, puțin câte puțin, până se obține o consistență cremoasă. Se fixează apoi cuptorul la 165 °C, se pune aluatul pentru biscuiți într-un poș la care ați atașat un vârf de cu deschizătură stelată.

Biscuiții se formează apoi într-o tavă acoperită cu hârtie de copt și este important ca toți biscuiții să aibă aceeași grosime. Lăsați-i la copt vreme de 15-20 de minute până ce devin aurii, iar rețeta este gata.

Beneficiile consumului de nucă de cocos

Nuca de cocos este un aliment extrem de apreciat, motiv pentru care trebuie să îl consumăm mai des. Beneficiile sale sunt multiple. Astfel că ajută în gestionarea diabetului, poate avea efect anti-cancerigen, ridică imunitatea organismului, are efect anti-îmbătrânire, ajută la eliminarea kilogramelor în plus, are efect energizant, poate trata epilepsia, previne infecțiile tractului urinar, îmbunătățește nivelul de colesterol bun (HDL) și menține sănătatea oaselor, dar și a dinților.