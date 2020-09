Cea mai bună cură de detoxifiere. Metodele prin care îți purifici organismul

Ultima modă în materie de sănătate o constituie detoxifierea. Pe scurt, chiar dacă te alimentezi ca la carte și duci un mod de viață sănătos, corpul tău acumulează toxine. Sursele sunt diverse: aer poluat, medicamente, chiar și propriul corp, prin eliberarea radicalilor liberi. De aceea, se recomandă să respecți curele de detoxifiere.

Cură de detofixiere – explicațiile medicului

Este recomandat ca dietele de detoxifiere să se țină de cel puțin două ori pe an, în special primăvara și toamna, dar orice sezon este ideal pentru a face acest pas, dacă organismul o cere. Când ne dăm seama de asta? Atunci când avem stări de oboseală aparent nejustificate, dureri constante de cap, lipsă de energie, insomnii, tulburări de tranzit intestinal ca balonarea, constipație sau diaree.

„Detoxifierea zilnică este individuală şi cuprinde rugăciunea/meditaţia, consumul unei ape de calitate, minimum 1,5 l/zi, o anumită succesiune şi combinare a alimentelor organice (neprocesate), mişcare (stretching, cardio, tonifiere) inclusiv în aer liber, expunere la soare.

Detoxifierea profundă în caz de boală se face sub supraveghere medicală. Clinici consacrate în acest sens, cu documentare ştiinţifică solidă asupra vindecărilor în numeroase boli cronice considerate incurabile, există în Germania, Rusia, America de Nord şi Centrală, etc.

Detoxifierea periodică are o multitudine de variante, poate sute, în funcţie de continent, climat, cultura locală tradiţională sau medicală: de la posturile religioase de tip alimentar-spiritual, până la sejururile detox din turismul de sănătate în staţiuni balneare. Detoxifierea periodică poate fi individuală sau sub supraveghere medicală. Cuprinde un mozaic anume ales de tehnici de detoxifiere, cum ar fi: masaj, drenaj limfatic, hidrocolonterapie, acupunctură, mişcare (yoga, tai chi, aquagim, etc), regimuri hidrice şi alimentare, ayurveda, meditaţie etc”, spune Suzana Pretorian, medic balneolog la Ensana Health Spa Hotels din Sovata.

E doar un mit? Metoda de purificare a organismul, contestată de un profesor de la o Universitate din Marea Britanie. Unii specialiști români sunt de acord cu el

Există numeroase rețete de eliminare a toxinelor din organism, o multitudine de tratamente care pot fi urmate în clinici de specialitate și o grămadă de cursuri la care poți participa pentru a învăța să deslușești procesul prin care corpul ar putea să se curețe de reziduuri. E clar că trăim într-un mediu poluat, dar nu doar aerul contribuie la încărcarea organismului uman cu toxine. Chiar și ce mâncăm sau bem ne pot deteriora funcțiile corpului, dar oamenii știu aceste lucruri.

Doar că mai nou sunt la modă curele de detoxifiere, care sunt destul de stricte și impun ca zile la rând să nu te hrănești decât cu niște sucuri din plante. E bine din când în când să facem asta, ar fi de părere unii oameni. Doar că un profesor de la o Universitate din Marea Britanie desființează acest proces, pe care îl numește ”doar un mit”. Din punctul său de vedere, singurele forme reale de detoxifiere sunt cele care îți curăță organismul de alcool sau de droguri, substanțe care nu pot fi eliminate decât cu ajutor din exterior. Și unii specialiști români sunt întru totul de acord.