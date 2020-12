Ce zile libere sunt în 2021 pentru angajații din România. Vestea proastă primită de toți românii

Anul acesta a fost unul plin de libere, multe dintre ele datorate pandemiei și Stării de Urgență și Alertă. Dacă anul acesta liberele au fost, majoritatea în timpul săptămânii, anul viitor, în 2021 conform Codului Muncii, multe vor fi în weekend.

În 2021 libere multe în weekend

Conform Codului Muncii, ca și în anul acesta, ce se apropie de final, și în 2021 angajații vor avea parte de 15 zile libere legale, declarate prin lege. Din cele 15 zile libere legale de anul viitor, vor fi doar șapte în timpul săptâmânii. Restul de zile libere vor pica în weekend, așa că vă veți putea planifica weekend-urile cum doriți. În condițiile date de situația actuală, rămâne de văzut ce vom putea face în momentul liberelor de anul viitor.

Calendarul zilelor libere pentru anul viitor

Legiuitorii deja au stabilit cum vor fi luate în 2021 liberele date prin lege. Toate cele 15 zile sunt garantate prin Codul Muncii, iar angajatorii sunt obligați să le acorde. În cazul zilelor libere din timpul săptămânii, cele șapte, dacă nu se vor da atunci, angajatorul este obligat să le acorde la o dată ulterioară.

În acest caz particular, angajatorul este obligat să acorde compensații, sub formă de libere, în alte zile, față de cele deja stabilite. În cazul în care aceste libere nu vor fi acordate, angajatorul este obligat, tot prin Codul Muncii, să ofere compensație sub forma unei bonificații de 100%, cel puțin, din salariu de bază al respectivului angajat.

În cele ce urmează vă prezentăm calendarul pe anul 2021 cu zilele libere garantate prin Codul Muncii.

1 și 2 ianuarie (prima și a doua zi de Anul Nou) – vineri și sâmbătă;

24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române) – duminică;

30 aprilie (Vinerea Mare) – vineri;

1 mai (Ziua Muncii) – sâmbătă;

2 și 3 mai (prima și a doua zi de Paști) – duminică și luni;

1 iunie (Ziua Copilului) – marți;

20 și 21 iunie (prima și a doua zi de Rusalii) – duminică și luni;

15 august (Adormirea Maicii Domnului) – duminică;

30 noiembrie (Sfântul Andrei) – marți;

1 decembrie (Ziua Națională a României) – miercuri

25 și 26 decembrie (prima și a doua zi de Crăciun) – sâmbătă și duminică.

Conform legii, angajații care sunt de altă religie, decât creștin ortodoxă, vor avea parte de două zile în plus, în cazul sărbătorilor religioase anuale ale fiecărei religii în parte. Rămâne de văzut care va fi situația actualei pandemii și în 2021, și care vor fi condițiile de muncă la acel moment. În acest moment există o proporție destul de mare a angajaților nevoiți să apeleze la telemuncă, anume să lucreze de acasă.