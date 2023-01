Ce visa mama Loredanei să devină fiica sa. Tatăl artistei, dezvăluiri neașteptate. „Ea are alte trăiri, e umblată mai mult” VIDEO EXCLUSIV

Vasile Groza, tatăl artistei, a scris, la 86 de ani, nu mai puțin de 37 de cărți. Deși avea această pasiune pentru literatură încă din școală, acesta s-a lansat de-abia la 60 de ani și, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri, Loredana Groza a avut un rol important în cariera lui. Artista a fost cea care l-a șlefuit și perfecționat și, de fiecare dată când scrie o poezie, Vasile Groza așteaptă mai întâi părerea fiicei, pentru a o publica.

Pasionat de literatură, încă de când avea 14 ani, vârstă la care îi scria versuri unei colege, Vasile Groza are, în prezent, la 86 de ani, nu mai puțin de 37 de cărți.

Lunar, participă la Casa Corpului Didactic, la întâlnirea scriitorilor membri ai Uniunii Scriitorilor și ai Cenaclului condus de Victor Gh. Stan, în prezența cărora și-a lansat, recent, cărțile de poezii publicate zilnic, timp de opt ani, pe pagina sa de de socializare:

Și, cumva, am zis să mă răzbun. Și am reluat această idee și am transpus-o în scris”, ne-a spus acesta, pentru Playtech Știri.

Din capul locului, de când am început activitatea de scriitor, m-a atras literatura pentru copii. De ce? Am fost frustrat de o copilărie a mea, visată într-un fel, dar trăită altfel.

Prima carte lansată de tatăl Loredanei Groza a fost una de povești inspirată, potrivit spuselor sale, de apariția fiicei artistei, Elena, căreia de altfel i-a și dedicat-o:

Și a avut succes, în anul 2005. Dar, bolnav de literatură eram încă de la 14 ani, când am fost prins în flagrant de profesorul de chimie. Bine, măi, eu îmi sparg pieptul cu H2O, iar tu scrii poezii.

Vasile Groza ne-a mai spus că nepoata lui păstrează și acum cartea pe care i-a dedicat-o, ca pe o bijuterie, așa cum și familia artistei păstrează primele înregistrări cu aceasta, când cânta, având ca microfon un știulete de porumb:

Apoi, a apărut casetofonul și se instruia. Am înregistrat-o în toate ipostazele. Cu scena a luat primul contact de la grădiniță.

Tatăl artistei nu ascunde faptul că aceasta a avut un rol important în cariera lui de scriitor. Mai precis, că Loredana l-a șlefuit și l-a perfecționat, prin pretențiile de calitate pe care le are:

„Nevastă-mea a vrut ca ea să facă ASE-ul, să se facă contabilă. Are acum atâtea filme, peste 300 de piese, care rămân în zestrea muzicală. Piesele ei au conținut, ea nu pune orice conținut în text.

Noi am făcut acum două săptămâni un text despre iubire, m-a pus să schimb. Pe mine ea m-a format, m-a stilizat, m-a perfecționat prin pretenția ei de calitate. Ea are alte trăiri, e umblată mai mult. Am fost și eu, și-n Brazilia, și-n India.

Dar nu am fost chiar peste tot, ea are o experiență vastă despre viață, lume. Oi fi eu bătrân, dar nu înseamnă că sunt chiar așa înțelept. Întotdeauna am luat de la ea învățăminte”.