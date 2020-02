Ce viciu are Bianca Drăgușanu. Este foarte greu să scapi de el

Bianca Drăgușanu are un viciu de care nu poate în ruptul capului să scape! Nu…nu este vorba despre rochii sau accesorii de lux, ci de ceva ce i-ar putea face rău. Cum își distruge sănătatea cunoscuta vedetă?

Ce viciu are Bianca Drăgușanu?

Cu toate că Bianca spune că nu fumează, apare din ce în ce mai des în fața fanilor bucurându-se de fumul de narghilea sau al unei țigări electronice. Din păcate, acest obicei dăunător se cam bate cap în cap cu viața extrem de echilibrată pe care o afișează: trupul perfect, mers la sală regulat și o alimentație sănătoasă. Bianca, în vârstă de 37 de ani, a descoperit nu cu mult timp în urmă că suferă de diabet, boală considerată boala secolului 21. Vedeta a depistat-o în urma unor analize de rutină, iar acum trebuie să fie mai atentă la ceea ce mănâncă decât până acum.

Problemele de sănătate au apărut din cauza felului extre, de empatic și impulsiv. „De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas. Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede. Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc, mă implic şi sufăr foarte mult. Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. (…) Am descoperit în urma unor analize că sunt bolnavă. Acum trebuie să am grijă, nu am voie să mă enervez şi trebuie să ţin regim alimentar strict“, a spus soția lui Alex Bodi despre viața pe care o are acum și despre afecțiunea sa.

„Alex este foarte impulsiv”