Ce i-a cerut Bianca Drăgușanu medicului ei estetician. ”Doamne ferește!” De ce a reacționat așa

Pentru cine mai avea vreaun dubiu, Bianca Drăgușanu este adepta operațiilor estetice, transformând-o fără doar și poate în diva care este în prezent. Recent, vedeta a dezvăluit că trebuie să dea fuga la doctor pentru a-și schimba silicoanele, ocazie cu care a dezmințit și anumite speculații legate de fizicul ei și cerințele către medicul estetician.

Ce i-a cerut Bianca Drăgușanu medicului ei estetician

Bianca Drăgușanu a dezmințit astfel, zvonurile că și-ar fi scos niște coate, dat fiind faptul că este extrem de slabă și are o talie de viespe. Recent, aceasta a spus că motivul pentru care are o talie de invidiat este faptul că a slăbit nu mai puțin de 20 de kilograme și că nu ar fi apelat la medicul estetician în acest sens.

“Nu mi-am scos coaste, am slăbit vreo 20 de kilograme. Talia mea s-a micșorat mai ceva ca în adolescență, chiar am dimensiunile alea, 95-60-95. Eu sunt foarte înaltă, am un metru și 80 de centrimetri. Nu mi-am scos coaste, dar la un moment dat, pentru că se exagerează foarte mult, i-am zis doctorului meu: ‘Haide, domnule, să facem!’ El mi-a zis: ‘Doamne ferește, ești nebună, n-ai nevoie’”, a povestit Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și buzele perfecte

Dacă talia nu și-a retușat-o cu ajutorul medicului estetician, ei bine, cu buzele este altă poveste, acordându-le o atenție cu totul sporită. Soția lui Alex Bodi a mărturisit că-și întreține buzele în permanență, motiv pentru care dă mereu iama la cabinetul medicului său.

“Aveam buzele foarte subțiri, mi se vedeau numai ochii în cap. Mi s-a părut și mi se pare mereu că am nevoie să-mi retușez buzele. Și vin foarte des la cabinet, chiar o dată la trei luni și zic: ‘Vreau buzele!’ Doctorul îmi zice că nu mi le face, iar eu îi zic că mi le fac singură”, a mai povestit Bianca Drăgușanu.