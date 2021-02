Ce veste proastă a primit Smiley. Statuia lui a fost devastată (exclusiv)

Celebrul Smiley a primit o veste proastă. Statuia cântărețului realizată de un artist român a fost distrusă. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Artistul Cătălin Mihalache, cel care a obținut „Premiul de originalitate” în emisiunea „Românii au Talent”, din anul 2014 are o colecție impresionantă de statui în curtea casei sale. Artistul a dorit ca acestea să fie admirate de toată lumea, astfel că a decis să-și mute operele de artă pe un teren situat vizavi de locuința sa. Locul a fost tranformat astfel într-un parc plin cu statui, expuse acolo pentru a fi admirate de toți trecătorii.

”Ca să nu se mai uite lumea prin gard la Smiley, am decis să-l mut în viitorul meu parc. Cei de la Primărie nu au zis nimic. Dacă nu vor fi de acord să înfrumusețez locul, cu statuile mele, nu e o problemă, căci pot să le sparg cu barosul și să le arunc la gunoi”, a declarat artistul, în exclusivitate pentru impact.ro.

Fostul câstigător al premiului de originalitate de la „Românii au talent” a realizat o statuie imensă, de 150 de kilograme, dedicată Simonei Halep, după ce sportiva a devenit numărul unu mondial în anul 2017. Artistul intenționa să i-o dăruiasca tenismenei, însă, în ciuda nenumăratelor invitații, Simona nu l-a onorat cu prezența.

”O mai spăl cu furtunul, o îngrijesc, ca să nu fie distrusă de ploaie și de ninsoare. Simona Halep nu m-a căutat, nu a zis nimic, deși au apărut poze cu această lucrare, pe care i-am dedicat-o din tot sufletul. Dar am grijă de statuie, ca să nu fie distrusă de vreme, o mai spăl de praf, cu furtunul. Am muncit la ea cam trei zile, cântăreşte 150 de kilograme şi e înaltă de doi metri. E făcută din ciment, nisip, fier beton şi sârme. Am folosit două cutii de vopsea” a mai spus artistul.