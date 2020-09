Ce veste a primit Sorina Săcărin, fetița adoptată din Baia de Aramă. Toată lumea se aștepta la asta

La un an de la plecarea sa în Statele Unite ale Americii, Sorina Săcărin a primit vestea mult aşteptată! Ce se întâmplă acum cu fetiţa de nouă ani din Baia de Aramă?!

În urmă cu un an, cazul Sorinei Săcărin, o fetiță din Baia de Aramă luată cu forţa din căminul în care a crescut, a făcut înconjurul României! Acum, fata locuieşte în Statele Unite ale Americii, alături de familia adoptivă. De curând, aceasta a primit o veste minunată: are cetăţenie americană.

„După toată nebunia prin care am trecut, am readoptat-o şi aici în America, că să aibă şi toate actele americane. Momentul în care judecătorul spune “eşti adoptată” ne-a fost furat în România. N-am vrut s-o privăm de el”, a declarat Ramona Săcărin, mama Sorinei.