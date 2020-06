Ce face acum, de fapt, Sorina Săcărin. S-a întâmplat la un an de la adopție

Ce întâmplă cu cazul Sorinei Săcărin care a tulburat o țară întreagă? Cum se simte tânăra la doar un an de la adopția sa tumultoasă? Mama sa adopivă a povestit cum se simte și care este viața ei.

Ce face Sorin Săcărin la un an de la adopție?

Povestea Sorinei din Baia de Aramă a fost cunoscută în momentul în care a fost luată de „mascați” din familia celor doi asistenți maternali unde a locuit până să ajungă în Statele Unite ale Americii. Micuța se bucură acum de o viață foarte frumoasă peste ocean, a mărturisit mama sa adoptivă. La un an de la adopție, Sorina este parte a unei familii liniștite, care are grijă ca niciodată să nu-i lipsească nimic. Tânăra are acces acum la o educație deosebită și o îngrijire cum n-ar fi visat.

Datorită vârstei fragede, aceasta s-a adaptat foarte repede la noile condiții și la noile experiențe pe care abia le-a început. Acum studiază muzica și are grijă să învețe. Problemele nu au intervenit nici în ceea ce privește limba engleză pe care a învățat-o foarte repede, susține mama sa. „I s-a schimbat lumina din priviri, este încrezătoare, curajoasă, știe că orice încearcă să realizeze, noi suntem aici să o susținem.” Sorina este pasionată de instrumentele muzicale, adoră să citească și în special să cânte la pian.

„Mă uit cu detașare la toată tevatura prin care am trecut”