Ce vedete din România își caută bonă. Gabriela Cristea are pretenții care pun multe femei pe fugă

Dacă ne gândi că în 201, conform unor statistici erau cam 6.000 de nașteri pe an, e clar că România este acum în stuația de a avea o criză a bonelor și nu numai. Dar asta nu le împiedică pe vedetele noastre autohtone să caute bone, atât pe plan local, dar și în afara țării.

Mai târziu, la un an distanță, mai exact prin 2011, în plină criză financiară, a apărut pe piața de profil ”bona zonală”, în special pentru femeile afectate de criza financiară. Acestea puteau participa gratuit la un curs de bone, în cadrul unui proiect prin care se dorea implementarea conceptului de bonă zonală. Cele care optau pentru acest program puteau îngriji, la domiciliul ei, între doi şi cinci copii, iar preţul plătit de părinţi pentru un copil era funcţie de vârstă: pentru unul de cinci ani se plătea 200 de lei pe lună.

Având aceste date, mergem acum să vedem cum s-au descurcat, în 2020, vedetele noastre când vine vorba de găsirea unei bone ”calificate” pentru a avea grijă de copii lor. Ca orice familie prinsă în cotidian, și familiile vedetelor de pe la noi au nevoie de ajutoare de nădejde în grija cărora să îşi lase copiii. Multe dintre mămicile vedete au lansat în spațiul public anunțuri de acest gen pe rețelele de socializare, dar nu oricum, ci cu pretenții care mai de care, mai interesante.

De exemplu, Cristina Şişcanu şi Mădălin Ionescu au făcut un astfel de anunț pe rețelele de socializare pentru micuța lor, Petra, în vârstă de trei ani, fiind în imposibilitatea de a o lăsa la bunici, deoarece aceștia locuiesc în provincie.

O altă vedetă care își caută bonă și nu pentru unul, ci pentru șase copii, este Anca Serea, care alături de Adi Sână, încearcă să-și crească copii așa cum trebuie. Și cei doi au fost nevoiți să facă un astfel de anunț pe rețelele de socializare, dar deocamdată nu se știe dacă a fost și cu succes.

Dacă cei menționați mai sus nu au pretenții ridicate când vine vorba de bone, se pare că vedeta Antena Stars, Gabriela Cristea are pretenții mari, unii ar spune exagerate, care au cam pus pe fugă potențialele viitoare bone.

“De un an caut bonă, am avut o bonă, a fost un fiasco total. E foarte greu ca oamenii să înţeleagă. Am avut o bonă internă, noi am primit-o cu braţele deschise. Dar trebuie să înţeleagă că este angajat şi că nu are aceleaşi drepturi ca noi. N-a înţeles că, atunci când vin musafirii, ea trebuie să socializeze cu musafirii, şi nu noi. Despărţirea a fost destul de bruscă. Ea venea, îi primea pe invitaţi… Avea comentarii de genul «Ia uite-l pe taică-tu, aleargă acum şi după rupe frigiderul». Într-o seară, erau Tavi şi naşul la un pahar pe terasă şi bona a rupt uşa şi i-a zis lui Tavi: «Te-ai apucat să bei? Mâine dimineaţă trebuie să mă duci la gară!». Moment în care lucrurile au ieşit un pic de sub control. Am mai avut o perioadă scurtă o bonă care a fost ok, dar despre care am ştiut că nu poate să stea decât o perioadă scurtă”, a spus Gabi.