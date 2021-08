Ce vecini de palier are premierul Florin Cîțu. Vestea care îi surprinde total pe români

Premierul României are un vecin cel puțin interesant și care ar putea să-i folosească în unele din cazuri. Oficialul deține un apartament dintr-o vilă din Capitală. Cine locuiește aproape de el?

Florin Cîțu locuiește într-un apartament care este situat într-o vilă din sectorul 2, într-o zonă bună din Capitală. La aceeași adresă a funcționat și o școală de masaj thailandez. Premierul locuiește din anul 2007 în locuința din vila din apropiere de Parcul Grădina Icoanei.

Cîțu a cumpărat locuința pe când era angajat de o bancă importantă din București, conform declarației de avere. Acesta trăiește pe o stradă liniștită, plină de case, iar majoritatea vecinilor au o stare bună financiară. La aceeași adresă pe care Cîțu o are în buletin este înregistrată și o școală de masaj thailandez.

Tot aici se mai specifică faptul că ”centrul nostru se află într-o zonă centrală, la etajul 1 al unei case cu grădină”. Centrul este la acest moment închis, iar ultima postare de pe rețelele de socializare datează din octombrie 2020.

Premierul deține două terenuri, unul agricol și unul forestier, ambele donate de la părinții săi în județul Vâlcea. Cel agricol are 5.000 de metri pătrați, iar cel forestier are 37 de hectare. Tot în județul Vâlcea a primit și o casă de la părinți de 130 de mp.

De asemenea, el și-a cumpărat apartamentul în care locuiește cu ajutorul unui credit în bancă. Oficialul mai deține și conturi și depozite bancare de 350.000 de lei. În declarația de avere apare împrumutul bancar în valoare de 303.000 de euro luat în 2007.

