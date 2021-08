Ce se întâmplă la casa lui Florin Cîțu din centrul Bucureștiului. Vecinii săi rup tăcerea

Florin Cîțu este în atenția presei de câteva săptămâni, după ce a ieșit la iveală că a fost arestat în Statele Unite ale Americii pentru că a condus sub influența alcoolului.

Informația a fost făcută publică în contextul alegerilor din interiorul PNL, iar premierul a acuzat că totul ar fi pus la cale de către adversarul său la șefia partidului, Ludovic Orban.

Acum, apar noi dedali despre Florin Cîțu, după ce acesta a recunoscut că a fost arestat în SUA și că a plătit o amendă mare pentru că a condus sub influența alcoolului.

”Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Este interesant că sub patru tururi de scrutin PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă.

Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești”, spunea premierul.