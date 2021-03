Ce va face Mirela Vaida pentru siguranța ei, chiar azi. Decizia e radicală, nu e cale de întoarcere

Mirela Vaida a decis cum va proceda după incidentul șocant petrecut în direct în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Ce va face moderatoarea pentru siguranța sa? Nu mai e cale de întoarcere.

Ce va face Mirela Vaida pentru siguranța sa?

Clipe teribile pentru cunoscuta prezentatoare de la Acces Direct, după ce aceasta a fost atacată în direct de către numita Magdalena Șerban, precum arată numele din dreptul canalului de YouTube de pe care i-a postat anterior mesaje de amenințare cântăreței. Vedeta de televiziune va depune plângere penală pentru tentativă de omor la Secția 4 de Poliție din Capitală.

Mirela Vaida a mărturisit că îi este frică pentru viața sa, după incidentul șocant care a avut loc în platoul emisiunii. Astfel, aceasta s-a decis ca azi, 22 matie, să acționeze pe cale legală împotrva femeii care a atacat-o.

În cazul în care se va dovedi că femeie de 40 de ani din Iași avea discernământ în timpul comiterii faptei, ar urma să stea ani buni în spatele gratiilor. Cu toate astea, primele mărturii ale oamenilor legii arată întocmai această ipoteză – că cea din urmă are probleme de sănătate și era internată la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din Capitală.

„Sunt în stare de şoc, fac eforturi mari să îmi revin”

Amintim că telespectatorii emisiunii dirijate de Mirela Vaida au privit neputincioși cele menționate mai sus petrecute în data de 19 martie 2021, când o femeie complet goală a reușit să intre în platourile de televiziune și a atacat-o cu o piată pe moderatoare, urlând că îi datorează o sumă de bani.

”Sunt în stare de şoc, fac eforturi mari să îmi revin. Am fost atacată fix în momentul în care am intrat în direct. După cum vedeți, avem platoul spart. Nu știm cine este doamna, a intrat dezbracată fix in momentul în care eu am ieșit pe porți, deci a făcut firul acestui atac foarte bine şi țipa: «Să îmi dai banii».

M-am interesat şi colegii nu ştiu cine este aceasă doamnă. Am chemat politia, am luat un calciu să pot să mă calmez şi sunt în şoc realmete. Îmi este frică pentru viaţa mea”, mărturisea Mirela Vaida.

