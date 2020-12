Ce va face Augustin Viziru, câștigătorul de la Ferma 2020, cu premiul de 50.000 de euro. A fost atât de sincer

Cel de-al cincilea sezon “Ferma” s-a încheiat joi seara, 3 decembrie. Augustin Viziru, câştigătorul “Ferma 2020: Orăşeni vs. Săteni, a dezvăluit ce va face cu premiul de 50.000 de euro, spre surprinderea tuturor.

Joi seara, telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură finala show-ului “Ferma 2020. Orăşeni vs. Săteni”. Lupta dintre Augustin Viziru şi Andrei Stoica a fost una extrem de strânsă. Pentru Viziru este a doua oară când participă la îndrăgita emisiune de pe Pro TV. Mai exact, în urmă cu cinci ani, acesta a fost nevoit să părăsească marea finală după o accidentare gravă la mână.

Se pare că de data asta, însă, a fost cu noroc şi a pus mâna pe trofeu. Acum, toată lumea este curioasă ce va face Augustin Viziru cu marele premiu de 50.000 de euro.

“Îl voi aduce în familie, desigur. Am muncit foarte mult pentru acest premiu și voi cheltui acești bani strict pentru familie, pentru oamenii care contează în viața mea.

Când am primit propunerea de a participa, recunosc că mi-am dorit să revin. Ideea că am fost atât de aproape de trofeu și ceva m-a oprit din a-l câștiga, m-a enervat foarte tare. Chiar spuneam că eram decis să nu mai particip în alte reality show-uri, dar această propunere nu am putut să o refuz”, a declarat actorul pentru Click!.