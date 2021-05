Ce va face Ana Maria Mărgean cu premiul de 120.000 de euro de la Românii au talent. Planurile surpriză ale câștigătoarei

Ana Maria Mărgean, câștigătoarea sezonului 11 a emisiunii Românii au Talent, a fost prezentă azi în platoul știrilor dimineții, de la Pro TV.

Ana Maria Mărgean a vorbit despre experiența sa cu muzica, despre cum a descoperit ventrilocia, dar și ce anume va face cu premiul în valoare de 120.000 de euro.

”Eu cant de la cinci ani, dar ventrilocia am descoperit-o pe YouTube. Eu imi doresc sa bucur in continuare sufletele oamenilor. Papusile s-au simtit foarte bine alaturi de mine pe scena. As vrea sa pregatesc niste spectacole si chiar m-as bucura. Deocamdata, ma bucur de acest moment frumos, am timp sa ma gandesc ce fac cu premiul, probabil o sa investesc in educatia mea muzicala, dar mi-as lua si un catel, un pomeranian, dar m-as multumi cu orice catel pufos. Colegii mei au avut niste reactii foarte frumoase, la fel si profesorii m-au sustinut. Am primit multe mesaje de sustinere. Eu le-as transmite copiilor sa faca ce le place si sa incerce”, a spus Ana Maria Mărgean.