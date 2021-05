Ce a făcut Andra după ce Ana-Maria Mărgean a câștigat Românii au talent 2021. I-a dat golden buzz în preselecții

Ana-Maria Mărgean este câștigătoarea Românii au Talent sezonul 11. Micuța ventriloc i-a impresionat pe cei de acasă, care au votat-o masiv.

Ea a reușit să câștige marele trofeu și premiul de 120.000 de euro. Jurații au așteptat cu sufletul la gură anunțul câștigătorului din ediția a 11-a a show-ului de talente.

Andra a fast cea care i-a dat Golden Buzz Anei Maria Mărgean și a trimis-o în semifinale. Atunci, artista a declarat că merită să fie în finală, pentru că numărul ei este cu adevărat spectaculos.

Ei bine, iată că micuța ventriloc a reușit să câștige concursul, iar Andra a fost extrem de fericită. Imediat cum a auzit că ea este marea câștigătoare, a mers la ea și a felicitat-o.

Cântăreața a luat-o în brațe și a încercat să îi diminueze din emoții. A strâns-o la pieptul ei și s-a bucurat enorm pentru ea.

În schimb, Alexandra Dinu l-a luat în brațe pe GIM, cel care a ieșit pe locul doi. Băiatul tremura și era extrem de emoționat, așa că jurata a încercat să îl calmeze.

De altfel, el nu a putut să facă nicio declarație din cauza emoțiilor și a izbucnit în plâns. Locul doi a câștigat un premiu de 20.000 de euro.

Cu toate acestea, Ana-Maria Mărgean și-a găsit cu greu cuvintele când a fost întrebată de pavel Bartoș ce simte.

Un amalgam de emoții și trăiri intense au făcut-o pe micuță să nu poată vorbi. După ce s-a adunat puțin, ea a ținut să îi mulțumească Andrei pentru Golden Buzz, oamenilor care au susținut-o prin vot, dar și familiei și profesorilor de canto și ventrilocie.

Are doar 11 ani, dar a uimit jurații cu talentul ei. În finală, fetița a cântat pe trei voci, alături de cele două păpuși pe care le mânuia.

„Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat.

Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizzie. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, spunea Ana-Maria.