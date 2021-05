Fanii au năvălit pe facebook după ce Ana Maria Mărgean a câștigat Românii au talent 2021: ‘E prima oară’

Ana Maria Mărgean are doar 11 ani, însă i-a uimit pe jurați cu talentul ei. În finală, micuța artistă a cântat pe trei voci, alături de cele două păpuși pe care le mânuia.

„Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat.

Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizzie. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, spunea Ana-Maria Mărgean.